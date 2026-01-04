سمانه حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به لرستان، اظهار داشت: سفر رئیس‌جمهور به استان‌ها، با کار کارشناسی از سه ماه قبل شروع می‌شود.

وی با بیان اینکه این باعث می‌شود که مصوبات شفاف، روشن و قابلیت اجرا داشته باشند، عنوان کرد: همچنین این امر موجب می‌شود که مصوبات به سمت مسائل اصلی عمرانی و اقتصادی و… بروند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با اشاره به اینکه در این راستا کارهای کارشناسی در حال انجام است، چندین نشست تخصصی در استان و در کشور دراین‌رابطه داشته‌ایم، گفت: در مقایسه با استان‌های دیگر دررابطه‌با اعتبارات عمرانی که قرار است به استان اختصاص پیدا کند، وضعیت لرستان مناسب هست.

حسن‌پور، افزود: تلاش‌ها ادامه دارد که این اعتبارات عمرانی افزایش پیدا کنند چرا که انباشت عدم توسعه‌ای که در استان هست، نیاز به کار جدی دارد و نباید به هیچ عدد و رقمی قانع شد.