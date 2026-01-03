https://mehrnews.com/x3b4dN ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰ کد خبر 6711323 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰ دل نوشتههای معتکفین در سملقان بر روی دیوار نصب شد بجنورد، در این ویدیو، نصب دل نوشتههای معتکفین در مسجد پنج تن آل عباء سملقان بر روی دیوار را مشاهده میکنید. دریافت 11 MB کد خبر 6711323 کپی شد مطالب مرتبط مصاحبه با نوجوانان حاضر در مراسم اعتکاف در شهرستان سملقان دختران جاجرمی در اعتکاف، روز پدر را به قهرمانان زندگی خود تبریک گفتند اعتکاف دانش آموزان جاجرمی در مساجد اعتکاف در مسجد پنج تن آل عبا(ع) سملقان آماده سازی بسته فرهنگی معتکفین مسجد امام رضا(ع) بجنورد آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور گرهگشای آسمانی؛ روایت همسر یک شهید مدافع حرم از نشانههای ماندگار برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی آیین اعتکاف اعتکاف نوجوانی اعتکاف 1404
نظر شما