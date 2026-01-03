  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰

دل نوشته‌های معتکفین در سملقان بر روی دیوار نصب شد

بجنورد، در این ویدیو، نصب دل نوشته‌های معتکفین در مسجد پنج تن آل عباء سملقان بر روی دیوار را مشاهده می‌کنید.

