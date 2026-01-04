  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

۹ محصول سواری گروه بهمن از طریق مزایده به فروش می‌رسد

شرکت بهمن موتور در نظر دارد ۹ محصول سواری مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان عرضه کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، بر اساس اعلام این شرکت، متقاضیان می‌توانند برای بازدید حضوری از خودروهای عرضه‌شده از روز یکشنبه ۱۴ دی تا روز یکشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۴، همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ به انبار خودروهای مزایده‌ای شرکت بهمن موتور واقع در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص (شهید لشگری)، پلاک ۲۳۷ مراجعه کنند.

همچنین ثبت قیمت پیشنهادی و واریز سپرده شرکت در مزایده از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه Auction.bahman.ir انجام خواهد شد.

در این مرحله از مزایده، خودروهای ریسپکت، هونگچی H۵، انواع کاپ را، دیگنیتی پرایم و پرستیژ، فیدلیتی پرایم و پرستیژ، اینرودز و پیکاپ G۹ به متقاضیان واگذار خواهد شد.

