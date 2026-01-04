به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، بر اساس اعلام این شرکت، متقاضیان می‌توانند برای بازدید حضوری از خودروهای عرضه‌شده از روز یکشنبه ۱۴ دی تا روز یکشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۴، همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ به انبار خودروهای مزایده‌ای شرکت بهمن موتور واقع در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص (شهید لشگری)، پلاک ۲۳۷ مراجعه کنند.

همچنین ثبت قیمت پیشنهادی و واریز سپرده شرکت در مزایده از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه Auction.bahman.ir انجام خواهد شد.

در این مرحله از مزایده، خودروهای ریسپکت، هونگچی H۵، انواع کاپ را، دیگنیتی پرایم و پرستیژ، فیدلیتی پرایم و پرستیژ، اینرودز و پیکاپ G۹ به متقاضیان واگذار خواهد شد.