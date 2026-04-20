به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مسعود پشم‌چی معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی در نشست مدیران عامل شبکه بانکی با اشاره به تاب‌آوری زیرساخت‌های شبکه بانکی در جنگ رمضان، گفت: در حوزه نظام پرداخت و سرویس‌های بانکی، شبکه بانکی علیرغم حملات سایبری و فیزیکی صورت گرفته، ارائه خدمات بانکی و سرویس ها تداوم پیدا کرد.

پشم‌چی، خاطرنشان کرد: دو بانک سپه و ملی به طور خاص مورد حمله سایبری و فیزیکی دشمنان قرار گرفتند که مسئولان در سریعترین زمان ممکن مشکل را رفع کردند. بنابراین لازم است شبکه بانکی ضمن تشکیل کمیته‌های پدافندی، جوانب امنیتی را رعایت کنند تا در آینده مشکلی پیش نیاید.

وی با تاکید بر دو اقدام مهمی که باید تا پایان سال انجام شود، خاطرنشان کرد: توسعه کاربری چک دیجیتال و حذف چک‌های کاغذی و همچنین حذف چهار صفر از پول ملی از جمله اقداماتی است که نیازمند حمایت و همراهی شبکه بانکی در کل کشور است.

معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پایان ضمن تقدیر از مجاهدت‌های مدیران و کارکنان شبکه بانکی به ویژه همکاران بخش نظام پرداخت و فناوری‌ها در شرایط جنگی، گفت: با تلاش‌های فراوان همکاران حوزه نظام پرداخت و فناوری‌ها خوشبختانه تمام خدمات در دوران جنگ رمضان بدون وقفه ادامه پیدا کرد که این نشان از ایثارگری و از خودگذشتگی همکاران این حوزه است.