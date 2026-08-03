به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در راستای توسعه ابزارهای نوین پرداخت و تسهیل دسترسی عموم به خدمات مالی، از سرویس «کیف پول ایران» رونمایی کرد. این پلتفرم که با هدف حذف وابستگی به بستر اینترنت طراحی شده، امکان انجام تراکنشهای روزمره را تنها با استفاده از کدهای دستوری (USSD) فراهم میآورد.
نحوه دسترسی و فعالسازی
متقاضیان برای بهرهمندی از این سرویسِ مورد تایید نهاد ناظر، نیازی به نصب اپلیکیشنهای پیچیده ندارند؛ تنها با شمارهگیری کد دستوری #۹۸* از طریق تلفن همراه، فرآیند ثبتنام آغاز میشود. شرط اصلی عضویت، تطابق کد ملی با مالکیت سیمکارت است که به منظور رعایت الزامات امنیتی بانک مرکزی لحاظ شده است.
قابلیتهای کلیدی «ایرانولت»
طبق اعلام، کاربران پس از تکمیل ثبتنام، میتوانند از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب، کیف پول خود را شارژ کرده و از خدمات زیر بهرهمند شوند:
- انتقال وجه: امکان جابهجایی آنی پول بین کاربران.
- مدیریت موجودی: مشاهده لحظهای مانده حساب.
- تسویه نقد: امکان انتقال موجودی کیف پول به حسابهای بانکی متصل.
- تراکنش امن: ارسال پیامک تأیید از سرخط «ایرانولت» بلافاصله پس از انجام عملیات جهت اطمینان کاربر از صحت تراکنش.
- خرید و پرداخت گسترده: قابلیت خرید حضوری و غیرحضوری از فروشگاههای منتخب در سراسر کشور از طریق اتصال به برنامکهای کاربردی (سوپر اپلیکیشنها) نظیر تارا، اسنپ، اوانو، آپ، تاپ، ۷۲۴ و ....
- خدمات نانوایی: امکان پرداخت هزینه نان در نانواییهای پخت دولتی با استفاده از برنامک نئو بیت.
این سرویس به ویژه برای مناطقی با پوشش ضعیف اینترنت یا مواقعی که دسترسی به شبکه جهانی وب با اختلال مواجه است، راهکاری جایگزین و کارآمد برای انجام امور بانکی روزمره محسوب میشود. کارشناسان بانکی معتقدند توسعه چنین بسترهای آفلاینی توسط بانک مرکزی، گامی کلیدی در راستای فراگیری مالی و افزایش تابآوری شبکه پرداخت کشور است.
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