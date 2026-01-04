  1. استانها
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

محتشمیان: ۳ نفر بر اثر گازگرفتگی در روستای ازناوه کاشان جان باختند

کاشان - مدیرعامل سازمان آتش نشانی کاشان گفت: گازگرفتگی جان ۳ نفر را در روستای ازناوه این شهرستان گرفت.

سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حادثه‌ای دردناک که صبح امروز در روستای ازناوه رخ داد، سه تن بر اثر گازگرفتگی و کمبود اکسیژن در یک چاه قنات جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر با اقدام به موقع نیروهای امدادی نجات یافت.

وی ابراز کرد: این حادثه ساعت ۵:۱۵ صبح امروز به مرکز فرماندهی عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گزارش شد. در کمتر از یک ساعت، تیم تخصصی امداد و نجات متشکل از هفت نفر از پرسنل مجهز با دو دستگاه خودروی نجات در ساعت ۵:۵۸ خود را به محل حادثه در روستای ازناوه رساندند و عملیات نجات را آغاز کردند. نیروهای آتش‌نشانی در این عملیاتی و با توجه به شرایط خطرناک چاه، موفق شدند مصدوم زنده را از عمق ۱۲ متری خارج کرده و وی را بلافاصله به عوامل اورژانس تحویل دهند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کاشان گفت: متأسفانه سه نفر دیگر در محل جان باخته بودند و اجساد آنها نیز از چاه خارج شد.

وی افزود: جان‌باختگان این حادثه سه مرد با سنین ۳۵،۴۰ و ۴۵ سال هستند. فرد نجات‌یافته نیز مردی ۲۹ ساله گزارش شده که برای مداوا و بررسی‌های بیشتر به مراکز درمانی منتقل شد.

محتشمیان خاطرنشان کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد استفاده از وسایل گرمایشی در فضای بسته و کم‌اکسیژن داخل چاه قنات، باعث افزایش غلظت گازهای سمی و کاهش شدید اکسیژن شده است. این شرایط به سرعت منجر به مسمومیت و خفگی افراد حاضر در چاه شده است.

وی گفت: این حادثه بار دیگر بر ضرورت رعایت پروتکل‌های شدید ایمنی هنگام کار یا ورود به فضاهای بسته، مانند چاه‌ها، قنات‌ها، مخازن و سیاه‌چال‌ها تأکید می‌کند. پیش از هر گونه ورود به چنین مکان‌هایی، ضروری است تهویه هوا به طور کامل انجام شده و از کافی بودن اکسیژن مطمئن شد. همچنین استفاده از وسایل گرمایشی شعله‌دار در فضاهای فاقد تهویه، خطری مرگ‌بار به شمار می‌رود.

