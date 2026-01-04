مسمومیت ۶ عضو یک خانواده با گاز مونوکسیدکربن در سقز

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تماس با دیسپچ اورژانس ۱۱۵ مبنی بر مسمومیت یک خانواده ۶ نفره با گاز مونوکسیدکربن، دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

بابک هدائی، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه در یکی از مناطق شهرستان سقز رخ داد و تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شدند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات درمانی اولیه و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی لازم را برای هر شش مصدوم انجام دادند.

هدائی ادامه داد: پس از انجام اقدامات اولیه، تمامی مصدومان برای ادامه بررسی‌ها و دریافت خدمات درمانی تکمیلی با آمبولانس به بیمارستان امام خمینی (ره) سقز منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان با تأکید بر خطرات جدی گاز مونوکسیدکربن، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، انجام بررسی‌های دوره‌ای وسایل گرمایشی و اطمینان از تهویه مناسب، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.