به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار جمعی از استادان و مدرسان خوشنویسی و نقاشی‌خط با عنوان «نقطه الف» جمعه ۱۹ دی در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) آغاز به کار می‌کند. در این نمایشگاه، آثاری از عباس اخوین، ‌ کیخسرو خروش، غلامحسین امیرخانی، یدالله کابلی، محمدصادق احدپور، رسول مرادی، علی شیرازی، احمد آریامنش، نصرالله افجه‌ای، امیراحمد فلسفی، اسرافیل شیرچی، حسین فیض‌آبادی و حمیدرضا قلیچ‌خانی به نمایش درمی‌آید.

غلامحسین الطافی، پیمان پیروی، کاوه تیموری، صداقت جباری، محمد حیدری، اللهیار خوشبختی، محسن دائی‌نبی، غلامرضا راهپیما، خلیل رسولی، حسین رضوی فرد، محمدعلی سبزه‌کار، اسفندیار ستارپور، جعفرعلی سروی همپا، حسن صالح ریاحی، رضا صفری، فریدون علیار، رضا علینوری، مهدی فریمانی، مهرناز قربانپور، محمدعلی قربانی، خلیل کوئیکی، ذبیح‌الله لؤلؤئی مهر، محسن میرحسینی، حسن نوروزی، داود نیکنام، سیدرضا آرامون، محسن ابراهیمی و تعدادی دیگری از استادان و هنرجویان در این نمایشگاه آثار خود را به معرض نمایش می‌گذارند.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه از کتاب آموزشی نقاشی‌خط تألیف محمد بخشی‌زاده رونمایی می‌شود.

این نمایشگاه تا ۳ بهمن از ساعت ۱۰ تا ۱۶ در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برپا می‌شود.