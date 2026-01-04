  1. استانها
هوای همه شهرهای خوزستان پاک و قابل قبول است

اهواز - سامانه پایش کیفی هوا امروز شرایط پاک و قابل قبول را در سراسر خوزستان ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار در فصل زمستان، شاخص کیفیت هوا امروز یکشنبه چهاردهم دی‌ماه در همه شهرهای خوزستان در وضعیت پاک یا قابل قبول قرار گرفت.

بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت هشت صبح امروز، هیچ شهری در خوزستان در شرایط آلودگی هوا قرار ندارد.

طبق اعلام این سامانه، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان، آغاجاری، اهواز، ایذه، دزپارت، رامشیر، رامهرمز، شادگان، لالی، ماهشهر، هویزه در وضعیت سبز معادل هوای پاک ثبت شده است.

شاخص کیفیت هوا در سایر شهرهای خوزستان نیز در محدوده زرد قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت قابل قبول هوا است.

