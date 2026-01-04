مجید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه شهرستان اصفهان در این حوزه اظهار کرد: هماکنون نزدیک به ۳۷ تعاونی فعال مسکن در اصفهان مشغول به کار هستند که در مجموع بیش از ۹۸۵۷ واحد مسکونی را در دست ساخت دارند. این آمار نشاندهنده بستر مناسب و پویا برای جذب سرمایه و توسعه پروژههای جدید است.
وی افزود: با توجه به مشکلات معیشتی مردم، شرکتهای تعاونی مسکن یکی از راههای مهم برای تحقق خانهدار شدن شهروندان هستند. اما این تعاونیها با چالشهایی مواجهند که باید برطرف شود.
به گفته مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان، این اجلاس با هدف کمک کاهش هزینههای ساخت، فعال سازی پروژههای غیر فعال و راکد و راه اندازی طرحهای جدید مسکن برگزار میشود.
وی از تمام مدیران تعاونیهای مسکن، اتحادیههای شرکتهای تعاونی سراسر کشور، سرمایهگذاران و فعالان صنعت ساختمان دعوت کرد تا در این گردهمایی که در تاریخ هجدهم دیماه در اصفهان برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
رمضانی تأکید کرد: امیدواریم با همفکری و مشارکت جمعی، گام بلندی در جهت تأمین مسکن اقشار کمدرآمد برداشته شود.
این رویداد با تمرکز بر ظرفیتهای موجود و پروژههای در دست اجرا، تلاشی برای ایجاد پیوند میان سرمایه، تخصص و نیاز جامعه در حوزه مسکن است و انتظار میرود زمینهساز شتاب در پروژههای مسکن اجتماعی در استان اصفهان شود.
