به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید نورالدین منزوی صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: ۱۹ مسجد در سطح شهرستان برای میزبانی مراسم اعتکاف دانشآموزی تعیین شده است.
وی افزود: شمار معتکفان نسبت به سال گذشته رشدی نزدیک به ۵۰ درصد داشته است سطح برگزاری نیز از نظر کمی همچنین کیفی ارتقا یافته است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی آبادان با تشریح مفهوم اعتکاف بیان کرد: اعتکاف فرصتی برای اقامت در مسجد با هدف عبادت خالق هستی پرورش جسم جان تهذیب نفس فاصله گرفتن از تمایلات نفسانی دنیوی به شمار میرود.
حجت الاسلام منزوی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده گفت: این آیین معنوی از سیزدهم دیماه آغاز میشود تا پانزدهم همان ماه برابر ایام البیض ادامه دارد حضور اقشار مختلف مردم برای برگزاری باشکوه این مراسم پیشبینی شده است.
