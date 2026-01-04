به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام منوچهر مهرویپور صبح یکشنبه در نطق میاندستور دویستوسومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، ضمن تبریک فرارسیدن اعیاد ماه مبارک رجب به اعضای شورا و ناظران جلسات، به گسترش پدیده اعتکاف در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه امروز در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شاهد توسعه روزافزون فرهنگ اعتکاف هستیم و حضور مؤمنان، بهویژه نسل نوجوان و جوان، جلوهای کمنظیر از حیات دینی جامعه را به نمایش گذاشته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود یکهزار مسجد در سراسر کشور میزبان معتکفان هستند، افزود: این فضای معنوی رایحهای ملکوتی در جامعه منتشر کرده و بیتردید از رحمتهای الهی است که برکات فراوانی از جمله خنثی شدن نقشههای دشمنان را به همراه دارد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به استقبال گسترده نوجوانان از اعتکاف، گفت: نمونه بارز این موضوع را میتوان در مسجد سید اصفهان مشاهده کرد؛ جایی که صف چندصد متری نوجوانان دهه نودی برای شرکت در آیین اعتکاف شکل گرفت و این صحنهها جای شکرگزاری دارد.
مهرویپور در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی، به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری سه ویژگی برجسته ایمان، اخلاص و عمل را بهعنوان شاخصههای اصلی شخصیت شهید سلیمانی برشمردند؛ ویژگیهایی که در وجود ایشان بهصورت توأمان جمع شده بود و او را به الگویی ماندگار تبدیل کرد.
وی با هشدار نسبت به جنگ نرم دشمن افزود: رهبر معظم انقلاب نسبت به تلاش دشمن برای ناامیدسازی و بیانگیزه کردن مردم هشدار دادند؛ جنگی که مشابه آن در صدر اسلام نیز وجود داشته و امروز هم نباید نسبت به آن بیتفاوت بود.
این عضو شورا با اشاره به پیشرفتهای علمی کشور تصریح کرد: با وجود شدیدترین تحریمهای علمی که حتی سختتر از تحریمهای اقتصادی هستند، جمهوری اسلامی ایران موفق به پرتاب ماهواره و دستیابی به دستاوردهای بزرگ علمی شده که نشاندهنده اقتدار و توانمندی کشور است.
مهرویپور در ادامه با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره بازار و بازاریان گفت: بازاریان از وفادارترین اقشار به نظام و انقلاب هستند و همانطور که رهبر انقلاب تأکید کردند، اعتراض با اغتشاش تفاوت دارد و صدای معترض باید شنیده شود. امروز گرانیها، بهویژه افزایش نرخ ارز، دغدغه جدی مردم است و افزایش قیمت دلار امر طبیعی نیست و باید برای آن چارهاندیشی شود.
وی با تأکید بر اهمیت معیشت مردم افزود: مسئولان باید با حساسیت ویژهای نسبت به مشکلات اقتصادی جامعه تصمیمگیری کنند و از اتخاذ تصمیماتی که فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد میکند، پرهیز شود.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین با اشاره به بارندگیهای اخیر در شهر اصفهان خاطرنشان کرد: بارشهای هفته گذشته در برخی ساعات منجر به آبگرفتگی معابر شد که گزارشهای آن از طریق سامانه ۱۳۷ ثبت و پیگیری شد. در این زمینه لازم است اقدامات پیشگیرانه از جمله حفر چاههای جذبی، رعایت اصول شهرسازی، ساماندهی معابر و فرهنگسازی عمومی مورد توجه قرار گیرد.
مهرویپور در پایان گفت: تأمین بودجه شهری نباید صرفاً بر دوش مردم باشد و لازم است با دقت و ملاحظه بیشتری نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه تصمیمگیری شود.
نظر شما