حجتالاسلام ابوالفضل مجیدیتبار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار نهایی اعتکاف شهرستان آران و بیدگل اظهار کرد: امسال مجموعاً ۴ هزار و ۹۱۷ نفر از اقشار مختلف مردم در آیین معنوی اعتکاف شرکت کردند که این مراسم در ۳۹ مسجد سطح شهرستان برگزار شد.
وی افزود: از این تعداد، ۲ هزار و ۸۲۲ نفر از شرکتکنندگان را بانوان و ۲ هزار و ۹۵ نفر را آقایان تشکیل میدهند که نشاندهنده استقبال گسترده خانوادگی و اجتماعی از این سنت حسنه است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی آران و بیدگل با تأکید بر نقش برجسته نسل نوجوان و جوان تصریح کرد: آمارها نشان میدهد ۳ هزار و ۴۷۴ نفر از معتکفان، دانشآموز هستند که معادل بیش از ۷۰ درصد کل شرکتکنندگان است. در این میان، یکهزار و ۵۳۰ نفر پسر و یکهزار و ۹۴۴ نفر دختر بودهاند.
مجیدیتبار ادامه داد: برای پاسخگویی به نیازهای تربیتی و معنوی این گروه سنی، ۱۷ اعتکاف تخصصی برنامهریزی و اجرا شد که ۹ مرکز ویژه دانشآموزان پسر و ۸ مرکز ویژه دانشآموزان دختر در نظر گرفته شد.
وی به برنامههای محتوایی اعتکاف نیز اشاره کرد و گفت: در کنار حضور کمّی، بُعد محتوایی و تربیتی اعتکاف اهمیت ویژهای داشت و برنامهها با محوریت تدبر در قرآن کریم، ذیل طرح ملی «زندگی با آیهها» و در قالب پویش «حالت پرواز» اجرا شد.
به گفته وی، بیش از ۶۰ مبلغ، مبلغه و مربی قرآن بهعنوان «سفیران آیهها» در مساجد میزبان حضور داشتند و این پویش قرآنی را با تمرکز بر پنج آیه منتخب برای معتکفان اجرا کردند.
دبیر ستاد اعتکاف شهرستان آران و بیدگل نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرایی این مراسم گفت: برای برگزاری هرچه باشکوهتر اعتکاف امسال، بیش از ۱۰ جلسه هماهنگی ستادی در سطح مرکز شهرستان و بخشهای مرکزی و کویرات برگزار شد و کارگروههای تخصصی از حدود دو ماه پیش فعالیت خود را آغاز کردند.
حجتالاسلام علی روحانی با بیان اینکه اعتکاف فرصتی ارزشمند برای خودسازی و بازگشت به فطرت الهی است، خاطرنشان کرد: استقبال پررنگ مردم، بهویژه جوانان و نوجوانان، بیانگر تشنگی جامعه برای معنویت و اتصال به سرچشمه الهی بوده و این آیین همچنان یکی از مؤثرترین برنامههای دینی در تقویت بنیه اعتقادی نسل جوان به شمار میرود.
