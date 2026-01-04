  1. استانها
  2. اصفهان
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲

۴۹۰۰ نفر معتکف در آران وبیدگل ثبت‌نام کردند؛دانش‌آموزان ۷۰درصد معتکفان

۴۹۰۰ نفر معتکف در آران وبیدگل ثبت‌نام کردند؛دانش‌آموزان ۷۰درصد معتکفان

اصفهان -رئیس اداره تبلیغات اسلامی آران و بیدگل گفت: در آیین معنوی اعتکاف امسال، ۴ هزار و ۹۱۷ نفر در ۳۹ مسجد این شهرستان شرکت کردند که بیش از ۷۰ درصد آنان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

حجت‌الاسلام ابوالفضل مجیدی‌تبار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار نهایی اعتکاف شهرستان آران و بیدگل اظهار کرد: امسال مجموعاً ۴ هزار و ۹۱۷ نفر از اقشار مختلف مردم در آیین معنوی اعتکاف شرکت کردند که این مراسم در ۳۹ مسجد سطح شهرستان برگزار شد.

وی افزود: از این تعداد، ۲ هزار و ۸۲۲ نفر از شرکت‌کنندگان را بانوان و ۲ هزار و ۹۵ نفر را آقایان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده استقبال گسترده خانوادگی و اجتماعی از این سنت حسنه است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آران و بیدگل با تأکید بر نقش برجسته نسل نوجوان و جوان تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد ۳ هزار و ۴۷۴ نفر از معتکفان، دانش‌آموز هستند که معادل بیش از ۷۰ درصد کل شرکت‌کنندگان است. در این میان، یک‌هزار و ۵۳۰ نفر پسر و یک‌هزار و ۹۴۴ نفر دختر بوده‌اند.

مجیدی‌تبار ادامه داد: برای پاسخگویی به نیازهای تربیتی و معنوی این گروه سنی، ۱۷ اعتکاف تخصصی برنامه‌ریزی و اجرا شد که ۹ مرکز ویژه دانش‌آموزان پسر و ۸ مرکز ویژه دانش‌آموزان دختر در نظر گرفته شد.

وی به برنامه‌های محتوایی اعتکاف نیز اشاره کرد و گفت: در کنار حضور کمّی، بُعد محتوایی و تربیتی اعتکاف اهمیت ویژه‌ای داشت و برنامه‌ها با محوریت تدبر در قرآن کریم، ذیل طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» و در قالب پویش «حالت پرواز» اجرا شد.

به گفته وی، بیش از ۶۰ مبلغ، مبلغه و مربی قرآن به‌عنوان «سفیران آیه‌ها» در مساجد میزبان حضور داشتند و این پویش قرآنی را با تمرکز بر پنج آیه منتخب برای معتکفان اجرا کردند.

دبیر ستاد اعتکاف شهرستان آران و بیدگل نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرایی این مراسم گفت: برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر اعتکاف امسال، بیش از ۱۰ جلسه هماهنگی ستادی در سطح مرکز شهرستان و بخش‌های مرکزی و کویرات برگزار شد و کارگروه‌های تخصصی از حدود دو ماه پیش فعالیت خود را آغاز کردند.

حجت‌الاسلام علی روحانی با بیان اینکه اعتکاف فرصتی ارزشمند برای خودسازی و بازگشت به فطرت الهی است، خاطرنشان کرد: استقبال پررنگ مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، بیانگر تشنگی جامعه برای معنویت و اتصال به سرچشمه الهی بوده و این آیین همچنان یکی از مؤثرترین برنامه‌های دینی در تقویت بنیه اعتقادی نسل جوان به شمار می‌رود.

کد خبر 6711934

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها