به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی پیش از ظهر یکشنبه در کنگره بین‌المللی راهبردهای گسترش فرهنگ غدیر با تأکید بر اهمیت شناخت دقیق این فرهنگ گفت: درک عمیق فرهنگ غدیر تنها از طریق شناخت جریان‌های مخالف و مطالعه متون اصلی ممکن است.

وی با اشاره به اینکه شناخت هر پدیده‌ای نیازمند دو رویکرد اساسی است، افزود: اولین رویکرد، شناخت از طریق تقابل است. فرهنگ غدیر به‌طور خاص با جریان‌های مختلف از جمله شرک، جاهلیت، اسلامِ بدون اهل‌بیت، و همچنین فرهنگ‌های سلطنتی مانند اموی و عباسی در تضاد است. این فرهنگ با تمامی تفکراتی که معنویت و خداوند را نادیده می‌گیرند، مانند مارکسیسم، کاپیتالیسم و سکولاریسم، در تعارض قرار دارد.

آیت‌الله محمدی لائینی در ادامه اظهار کرد: با شناخت این جبهه‌های معارض، عظمت و اهمیت فرهنگ غدیر روشن‌تر می‌شود.

وی همچنین به دومین رویکرد برای درک این فرهنگ اشاره کرد و گفت: شناخت از طریق مراجعه به متون اصیل، دومین راهکار است. برای درک عمیق‌تر فرهنگ غدیر باید به منابع اصلی که این فرهنگ از آن‌ها برخاسته است، مراجعه کنیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران در این زمینه کتاب شریف نهج‌البلاغه را مهم‌ترین و اصلی‌ترین منبع دانست و خاطرنشان کرد: اگرچه از این کتاب قرن‌هاست که استفاده می‌شود، اما همانطور که مرحوم سید رضی (ره) و دیگر علما گفته‌اند، نسخه‌های موجود نهج‌البلاغه شامل تمام سخنان حضرت علی (ع) نیست و بعضی از آن‌ها به صورت تقطیع شده نقل شده‌اند.

وی در ادامه به اهمیت تدوین یک متن جامع اشاره کرد و افزود: تدوین نسخه‌ای کامل از نهج‌البلاغه که تمامی سخنان حضرت علی (ع) را در بر گیرد، یک ضرورت تاریخی بود. این رسالت بزرگ را آیت‌الله موسوی با بیش از ۳۰ سال تلاش علمی به انجام رسانده‌اند.

آیت‌الله محمدی لائینی به ویژگی‌های برجسته کتاب تمام نهج‌البلاغه اشاره کرد و گفت: آیت‌الله موسوی، که از خاندان‌های علمی و مرجعیت در نجف و مشهد برآمده است، بیش از ۳۰ سال از عمر خود را صرف تدوین این اثر کرده‌اند. این کتاب پس از مطالعه بیش از ۸۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های مختلف جهان منتشر شده و حجم آن نسبت به نسخه‌های موجود، افزایشی چشمگیر دارد.

نماینده ولی فقیه در مازندران در پایان اظهار داشت: کتاب تمام نهج‌البلاغه همانند خود نهج‌البلاغه، یک یادگار پایدار است که از سوی آیت‌الله موسوی به جهان اسلام تقدیم شده است.