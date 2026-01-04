حدود ۲۳۰ تن برنج احتکاری در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان روز یکشنبه افزود: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان در ادامه طرح‌های نظارتی و کنترلی صنوف هنگام گشت زنی‌های هدفمند در یکی از بنادر تجاری استان، یک انبار بزرگ احتکار کالاهای اساسی را شناسایی کردند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی با همکاری و حضور کارشناس سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی استان با تشکیل تیمی به محل اعزام شدند و در بازرسی از انبار موردنظر ۲۲۹ هزار و ۴۴۴ کیلوگرم برنج و ۱۹۶ حلقه لاستیک احتکار شده کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان، ارزش مالی کالاهای احتکاری کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا و سازمان تعزیرات استان ارسال شد.