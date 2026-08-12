میرزاده: مرکز اهدای خون کرمانشاه آماده پذیرش اهداکنندگان است

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با دعوت از مردم نیک‌اندیش و خیرخواه کرمانشاه برای اهدای خون اظهار کرد: مرکز اهدای خون واقع در میدان فرمانداری کرمانشاه از چهارشنبه تا جمعه، ۲۱ تا ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵، آماده پذیرش شهروندان و اهداکنندگان خون است.

وی افزود: این فراخوان با هدف کمک به بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی انجام شده و از مردم دعوت می‌کنیم با حضور در مرکز اهدای خون، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به زمان فعالیت این مرکز گفت: مرکز اهدای خون میدان فرمانداری طی روزهای ۲۱ تا ۲۳ مردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر آماده پذیرش اهداکنندگان خواهد بود.

میرزاده ادامه داد: شهروندان کرمانشاه می‌توانند در ساعات اعلام‌شده با مراجعه به مرکز اهدای خون واقع در میدان فرمانداری، نسبت به اهدای خون اقدام کنند و با این کار در تأمین خون مورد نیاز بیماران سهیم باشند.

وی با تأکید بر اهمیت اهدای خون خاطرنشان کرد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند در فرآیند درمان چندین بیمار مورد استفاده قرار گیرد و اهدای خون یکی از ارزشمندترین اقدامات انسان‌دوستانه‌ای است که می‌تواند به نجات جان بیماران کمک کند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از اهداکنندگان خواست هنگام مراجعه، کارت شناسایی معتبر خود را به همراه داشته باشند و تصریح کرد: همراه داشتن کارت شناسایی برای مراجعه و انجام فرآیند اهدای خون الزامی است.

میرزاده در پایان با قدردانی از همراهی همیشگی مردم کرمانشاه با برنامه‌های انتقال خون، گفت: امیدواریم شهروندان نیک‌اندیش استان با حضور در این فراخوان، همچون گذشته یاری‌رسان بیماران نیازمند باشند و با اهدای خون، سهمی در بازگشت امید و سلامتی به زندگی بیماران داشته باشند.