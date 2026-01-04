فرزان پور: به دنبال حل مشکلات بیمه و حقوق بازنشستگان مترو هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله فرزان پور، مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه در جلسه شورای شهر امروز گفت: ما هزینه‌ای بابت عوارض ندادیم و تنها ضمانت نامه موقت ارائه دادیم. زمانی که قرار شد دستگاه‌ها بازگردند، لوازم یدکی به طور کامل بسته بندی شد و در بندرعباس به شرکت چینی تحویل دادیم. هفته گذشته این دستگاه‌ها بارگیری و از کشور خارج شده است.

وی در مورد مشکلات بیمه و حقوق بازنشستگان، گفت: برخی کارکنان در زمان بازنشستگی خلأ بیمه دارند که باید شکایت کنند تا هم بیمه و هم ما بتوانیم اقدام لازم را انجام دهیم. این موارد جزو پرونده‌ها حقوقی است. ۳۰ درصد از پرونده‌ها به کارکنان اختصاص دارد و به محض اینکه به نتیجه برسد، ما اقدام خواهیم کرد تا برای پرسنل مشکلی ایجاد نشود.