به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه غلامحسین مظفری با حضور در نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای بانوان کارآفرین تربتجام ضمن افتتاح رسمی آن، از غرفههای مختلف تولیدات بانوان بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیتها و مشکلات فعالان این حوزه قرار گرفت.
استاندار خراسان رضوی در جریان این بازدید، بر اهمیت حمایت از مشاغل خانگی تاکید و از بخشهای مختلف نمایشگاه شامل غرفههای تولیدات چرمی، رودوزیهای سنتی، محصولات ارگانیک خانگی و صنایع دستی بازدید کرد و با بانوان غرفهدار به گفتوگو پرداخت.
گفتنی است؛ در این مراسم حجتالاسلام علی عسکری، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری، فاطمه حامد، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری و محسن مهآبادی، فرماندار تربتجام، استاندار خراسان رضوی را همراهی میکردند.
