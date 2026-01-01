مظفری:تصمیمات سیاسی نادرست عامل شکل گیری ناترازی های امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح پنجشنبه در رویداد «انرژینو» با اشاره به پیشینه فعالیتهای مرتبط با انرژیهای نو در استان اظهار کرد: نخستین تجربههای جدی ما در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر به اوایل دهه ۷۰ بازمیگردد، زمانی که در یکی از مزارع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، نخستین تجهیزات مرتبط با انرژی نو نصب شد.
استاندار خراسان رضوی افزود: در آن مقطع، اگرچه موضوع انرژیهای نو مطرح بود و اقدامات اولیهای نیز انجام میشد، اما هنوز ضرورت استفاده از این نوع انرژیها بهطور کامل درک نشده بود. با این حال، همان تجربههای اولیه زمینهساز آشنایی مدیران و کارشناسان با ظرفیتهای انرژیهای تجدیدپذیر شد.
وی با بیان اینکه در آن سالها امکانات و شرکتهای تخصصی داخلی در این حوزه بسیار محدود بود، اظهار کرد: بسیاری از تجهیزات از خارج از کشور تأمین میشد و فرآیند نصب و بهرهبرداری با دشواریهای فراوانی همراه بود، اما همین تلاشها باعث شد نگاه علمی و اجرایی به انرژیهای نو بهتدریج در استان شکل بگیرد.
مظفری تصریح کرد: در دهههای بعد و بهویژه از اواسط دهه ۹۰، اجرای طرحهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر وارد مرحله عملیاتیتری شد و نمونههای موفقی از راهاندازی نیروگاههای خورشیدی، بهویژه در مناطق روستایی و در قالب طرحهای حمایتی، به بهرهبرداری رسید.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برخی از این طرحها، بهویژه پروژههایی که با مشارکت نهادهای حمایتی اجرا شد، توانست تحول مثبتی در زندگی خانوارها ایجاد کند و علاوه بر تأمین انرژی پاک، به بهبود وضعیت اقتصادی آنها نیز کمک کند.
وی با تأکید بر اینکه امروز شرایط برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بسیار متفاوت از گذشته است، گفت: افزایش دانش فنی، حضور شرکتهای توانمند داخلی و درک بهتر ضرورت استفاده از انرژیهای پاک، فرصت مناسبی برای گسترش این حوزه در استان فراهم کرده است.
مظفری اظهار کرد: خراسان رضوی با برخورداری از ظرفیتهای اقلیمی مناسب، میتواند به یکی از استانهای پیشرو در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تبدیل شود و مدیریت استان نیز با همراهی بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، از توسعه این بخش حمایت خواهد کرد.
نقش مشارکت مردم در عبور از بحرانهای اقتصادی
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: بخشی از چالشهایی که امروز کشور با آن مواجه است، حاصل تصمیماتی است که در مقاطع حساس تاریخی، بهویژه در اوایل دهه ۸۰، اتخاذ شد و در آن زمان، سیاست بهطور مستقیم در اقتصاد مداخله کرد.
وی افزود: در آن مقطع، با هدف ایجاد رضایت کوتاهمدت عمومی، تصمیماتی اتخاذ شد، در حالی که این رویکرد، بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی، زمینهساز شکلگیری ناترازیهای گسترده در سالهای بعد شد؛ ناترازیهایی که امروز در حوزههایی مانند انرژی، منابع مالی و زیرساختها بهوضوح قابل مشاهده است.
مظفری با اشاره به درآمدهای بالای کشور در برخی سالها تصریح کرد: در دورهای، بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی نصیب کشور شد، اما متأسفانه این منابع بهدرستی در توسعه زیرساختها و نیازهای اساسی جامعه هزینه نشد و همین موضوع، هزینههای سنگینی را در سالهای بعد به کشور تحمیل کرد.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر نقش مردم در پیشبرد پروژههای بزرگ گفت: تجربه نشان داده است هر جا مردم بهصورت واقعی و صادقانه پای کار آمدهاند، پروژههایی رقم خورده که حتی فراتر از توان ساختارهای رسمی بوده است. مشارکت مردمی، ظرفیت بزرگی است که اگر بهدرستی از آن استفاده شود، میتواند بسیاری از گرههای اجرایی کشور را باز کند.
وی با اشاره به اجرای برخی پروژههای ملی با مشارکت گسترده مردم و نخبگان افزود: در برخی طرحها، از کمکهای کوچک مردمی تا حضور متخصصان تراز اول کشور و شرکتهای داخلی و بینالمللی، همه در کنار هم قرار گرفتند و نتیجه آن، اجرای پروژههایی با فناوریهای نوین و استانداردهای بالا بود که به نماد افتخار ملی تبدیل شد.
مظفری گفت: آنچه امروز اهمیت دارد، پرداختن به گذشته و مقصریابی نیست، بلکه باید با نگاهی راهبردی، برای حل مسائل فعلی و آینده کشور برنامهریزی کنیم. دولت در این مسیر، با تدوین استراتژیهای مشخص، بهویژه در حوزههای زیرساختی، آموزشی و انرژی، ورود جدی و هدفمندی داشته است.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در استان خراسان رضوی نیز با ایجاد ساختارهای مناسب، هماهنگی بین دستگاهها و همراهی نهادهای مختلف، اقدامات مؤثری آغاز شده و خروجی این همکاریها، اجرای پروژههای گسترده و ملموس در سطح استان است.
همافزایی دستگاهها، موتور محرک توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است
وی تاکید کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، حاصل طراحی درست یک فضا و حرکت منسجم در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر است که بر دو محور اصلی «ساختار مناسب» و «اختیارات اجرایی» استوار شده است.
مظفری افزود: در ابتدای مسیر، با بهرهگیری از تجارب متخصصان این حوزه، ساختاری متناسب طراحی شد که مجموعهای از دستگاهها و نهادهای مرتبط را در کنار هم قرار داد و همین هماهنگی، روند پیشبرد کارها را تسهیل کرد. خوشبختانه این ساختار توانست زمینهساز اقدامات مؤثر و عملیاتی در استان شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به نمونههای موفق اجراشده در استان تصریح کرد: از طرحهای کوچک حمایتی تا پروژههای بزرگ، از جمله مشارکت گسترده کشاورزان خراسانی در اجرای یک پروژه بهروز و درآمدزا، نشان میدهد که این مسیر قابلیت توسعه بیشتری دارد. شکلگیری پروژهای با مشارکت بیش از ۲۳ هزار کشاورز، نمونهای موفق از تجمیع ظرفیتهای مردمی و فنی در استان است.
وی تأکید کرد: هرچند اقدامات انجامشده ارزشمند است، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و لازم است همه دستگاههای متولی، چه در سطح استان و چه در شهرستانها، با نگاه مشترک و تصمیمگیریهای میدانی، موانع موجود را برطرف کنند.
مظفری با بیان اینکه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تنها راه عبور از چالشهای آینده انرژی است، گفت: امروز مسئله فقط کمبود برق نیست، بلکه ضرورت حرکت به سمت انرژی پایدار و جایگزینی سوختهای فسیلی مطرح است؛ سوختهایی که علاوه بر هزینههای بالا، پیامدهای زیستمحیطی و آلایندگی قابل توجهی برای جامعه به همراه دارند.
استاندار خراسان رضوی افزود: توسعه شتابزده زیرساختها در سالهای گذشته بدون توجه کافی به پیامدهای زیستمحیطی، امروز ما را با چالشهایی مواجه کرده است و انرژیهای پاک میتوانند پاسخی منطقی به این شرایط باشند.
وی با تأکید بر نقش دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: با فراهمشدن زیرساختها، آموزشهای لازم و حمایت وزارت نیرو، زمینه برای حضور فعال بخش خصوصی مهیاست و در صورت اجرای صحیح طرحها، اتصال سریع به شبکه و تأمین انرژی پایدار امکانپذیر خواهد بود. بیتردید جایگزینی انرژیهای تجدیدپذیر، آیندهای مطمئنتر و سالمتر برای نسلهای آینده رقم خواهد زد.
