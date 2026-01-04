پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ توسط دانشگاه معارف اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه معارف اسلامی برای نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶ ۱۴۰۵ (ترم مهر ۱۴۰۵) از طریق آزمون ورودی اختصاصی کارشناسی‌ارشد از میان برادران و خواهران طلبه (ویژه طلاب حوزه‌های علمیه) دانشجو می‌پذیرد.

عناوین رشته‌ها به شرح زیر است:

نام رشته جنسیت پذیرش دوره ظرفیت مدرسی معارف قرآن و حدیث برادران و خواهران روزانه (رایگان) ۱۸ نفر مدرسی مبانی نظری اسلام برادران و خواهران روزانه (رایگان) ۱۸ نفر مدرسی اخلاق اسلامی برادران و خواهران روزانه (رایگان) ۱۸ نفر مدرسی انقلاب اسلامی برادران و خواهران روزانه (رایگان) ۱۸ نفر مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی برادران و خواهران روزانه (رایگان) ۱۸ نفر مشاوره با رویکرد اسلامی برادران و خواهران روزانه (رایگان) ۱۸ نفر ارتباطات و تبلیغ فرهنگی برادران و خواهران روزانه (رایگان) ۱۸ نفر مدیریت سازمان ها و نهادهای فرهنگی با رویکرد اسلامی برادران و خواهران روزانه (رایگان) ۱۸ نفر

نکات و توصیه‌های مهم:

زمان ثبت نام: ۸ دی ۱۴۰۴ لغایت ۸ بهمن ۱۴۰۴

لازم است متقاضیان در بازه زمانی ثبت نام برای ثبت نام اینترنتی به سامانه پذیرش در سایت دانشگاه معارف اسلامی مراجعه و نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام نمایند.

داوطلبان فقط در بازه زمانی ثبت نام می‌توانند نسبت به مشاهده یا ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.

ارائه مدارک، بعد از قبولی در آزمون ورودی الزامی است، و در حین ثبت نام، مدرکی از داوطلب اخذ نمی‌گردد.

کارت ورود به جلسه آزمون، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ۲۲، ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ به صورت اینترنتی از طریق سایت دانشگاه توزیع خواهد شد.

تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ خواهد بود.

محل برگزاری آزمون در شهرهای قم و مشهد (در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان برگزاری آزمون در شهر مشهد) می‌باشد که نشانی دقیق آن در روز توزیع کارت (به صورت اینترنتی)، به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

توجه: در صورتی که تعداد داوطلبان متقاضی آزمون در شهر مشهد به ۱۰۰ نفر برسد آین آزمون در شهر مشهد نیز برگزار می‌گردد، در غیر این صورت، آزمون فقط در شهر قم برگزار خواهد شد.

متقاضیان برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنند.