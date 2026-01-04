  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

مطهری‌زاده: پلیس به پرونده قتل قدیمی در شیروان پایان داد

مطهری‌زاده: پلیس به پرونده قتل قدیمی در شیروان پایان داد

بجنورد- فرمانده انتظامی خراسان شمالی از دستگیری قاتل فراری یک پرونده قتل عمد پس از ۸ سال تعقیب در عملیات پلیس آگاهی شیروان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سردار سعید مطهری زاده اظهار کرد: این فرد که در یکی از پرونده‌های قتل عمد در شهرستان شیروان به‌عنوان متهم اصلی تحت تعقیب قرار داشت، پس از سال‌ها متواری بودن و پنهان‌کاری، با اقدامات فنی و تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی شد.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شیروان با پیگیری مستمر و انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه متهم را در یکی از خیابان‌های شهرستان سبزوار شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به تکمیل پرونده این متهم، تصریح کرد: قاتل دستگیرشده پس از انجام تحقیقات تکمیلی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد خبر 6712064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها