به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سردار سعید مطهری زاده اظهار کرد: این فرد که در یکی از پرونده‌های قتل عمد در شهرستان شیروان به‌عنوان متهم اصلی تحت تعقیب قرار داشت، پس از سال‌ها متواری بودن و پنهان‌کاری، با اقدامات فنی و تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی شد.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شیروان با پیگیری مستمر و انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه متهم را در یکی از خیابان‌های شهرستان سبزوار شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به تکمیل پرونده این متهم، تصریح کرد: قاتل دستگیرشده پس از انجام تحقیقات تکمیلی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.