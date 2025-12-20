سردار سعید مطهری‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از استقرار ۷۶ تیم عملیاتی با ۲۷۵ نیرو در مسیرهای برون‌شهری و درون‌شهری خراسان شمالی همزمان با آغاز رزمایش زمستانه سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی اظهار کرد: این تیم‌ها با هدف مدیریت ترافیک، کاهش حوادث جاده‌ای و تضمین ایمنی شهروندان در فصل زمستان به‌کارگیری شده‌اند.

وی افزود: اقدامات شامل کنترل ترافیک در گردنه‌های پرترافیک، مدیریت روان‌سازی تردد و نظارت بر مسیرهای حادثه‌خیز است، همچنین پاسگاه‌های انتظامی واقع در جاده‌ها برای ارائه خدمات اضطراری و امدادرسانی آماده هستند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با اشاره به همکاری سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان و برون‌سازمانی تأکید کرد: هدف از این رزمایش، ارتقای امنیت و آرامش شهروندان، تسهیل در رفت و آمد و کاهش حوادث جاده‌ای است.

مطهری‌زاده در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و تجهیز وسایل نقلیه به امکانات ایمنی، در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا حادثه، سریعاً موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.