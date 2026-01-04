به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام علی صالحینژاد شامگاه یکشنبه در بین معتکفین دانشجویان پسر بجنورد که در مسجد امام رضا (ع) برگزار شد ، با تأکید بر جایگاه معرفت و عمل شیعی، نسبت به سطحینگری در فهم مفاهیم دینی و ادعای دینداری هشدار داد و گفت: اگر امروز امام زمان عجلاللهتعالیفرجه به شیعه بنگرد، ممکن است همان سخن امیرالمؤمنین علیهالسلام در نهجالبلاغه را تکرار کند؛ اینکه «ای کاش شما را نمیشناختم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از ما به ترجمه ظاهری و مصرف رسانهای مفاهیم دینی بسنده کردهایم، افزود: دینداری صرفاً در هشتگسازی، شعار یا واکنش احساسی خلاصه نمیشود، بلکه در «مواجهه تاریخی» و ایستادن در جای درست نسبت به ولیّ خدا معنا پیدا میکند.
این استاد حوزه با طرح پیوند الهیاتی میان عاشورا و ظهور، تصریح کرد: ممکن است در این مواجهه تاریخی، افرادی که حتی از نظر فقهی یا ظاهری شیعه محسوب نمیشوند، اما در نسبت عملی با جریان حق جلوتر باشند. معیار، طهارت مسیر و صدق در همراهی است، نه صرف ادعا است.
صالحینژاد با اشاره به روایتی از امام باقر علیهالسلام درباره زمان ظهور حضرت مهدی عجلاللهتعالیفرجه گفت: در روایات آمده است که پیش از ظهور، شیعیان چندین بار غربال میشوند تا مدعی از مؤمن واقعی جدا گردد. این غربالگری برای آن است که مشخص شود چه کسی هزینه واقعی ولایت را میدهد.
وی در ادامه به روایتی از امام صادق علیهالسلام اشاره کرد که در آن حضرت، با وجود کثرت ظاهری شیعیان، تنها شمار اندکی را شیعه حقیقی معرفی میکنند و افزود: نماز، خمس و ظواهر دینی بهتنهایی ضامن شیعهبودن نیست؛ شیعه کسی است که در مسیر نورانیت اهلبیت، بهویژه در امتداد راه حضرت زینب سلاماللهعلیها، ثابتقدم بماند.
