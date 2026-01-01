به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سردار سعید مطهری‌زاده اظهار کرد: در پی دریافت شکایات متعدد شهروندان بجنوردی مبنی بر وقوع کلاهبرداری با شیوه‌ها و ترفندهای مختلف از جمله وعده‌های دروغین در حوزه معاملات خودرو و وام فوری، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان شمالی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، تخصصی و بررسی‌های میدانی، موفق شدند متهم این پرونده را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در بجنورد دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های انجام‌شده به ۴۹ فقره کلاهبرداری اعتراف کرد که ارزش مالی این پرونده‌ها بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

مطهری‌زاده بیان کرد: پرونده متهم پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.