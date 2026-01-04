به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در جمع فعالان بخش کشاورزی بروجرد با اشاره به نقش کلیدی بخش کشاورزی در اقتصاد و امنیت غذایی کشور، اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های کشاورزی توسط مردم و بهره‌برداران انجام می‌شود و کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان اصلی‌ترین نقش را در تأمین امنیت غذایی جامعه بر عهده دارند.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، افزود: وظیفه جهاد کشاورزی، تأمین به‌موقع نهاده‌ها، توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فرایند تولید است تا بستر لازم برای پایداری تولید و افزایش بهره‌وری فراهم شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه سخنان خود امنیت غذایی را یکی از ارکان اساسی امنیت ملی دانست و گفت: تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، حمایت مستمر از بخش کشاورزی و مشارکت فعال مردم است.

صیادی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان بروجرد در احداث و توسعه گلخانه‌ها، افزود: شرایط اقلیمی مناسب، توان تولیدی و نیروی انسانی توانمند، این شهرستان را به یکی از مناطق مستعد برای گسترش کشت‌های گلخانه‌ای تبدیل کرده است. توسعه گلخانه‌ها علاوه بر افزایش تولید و بهره‌وری، موجب صرفه‌جویی در مصرف آب، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای درآمد کشاورزان خواهد شد.