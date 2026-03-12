۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

حمایت همه‌جانبه از تولید در مازندران ضروری است

حمایت همه‌جانبه از تولید در مازندران ضروری است

ساری- سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به نقش کشاورزان در تأمین امنیت غذایی، بر لزوم حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه از تولید در بخش کشاورزی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله تیموری‌یانسری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای معاونان سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اهمیت تولید در بخش کشاورزی اظهار کرد: امنیت غذایی کشور مرهون تلاش کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش است و جهاد کشاورزی مازندران با تمام ظرفیت در کنار فعالان این عرصه قرار دارد.

وی با بیان اینکه نبض امنیت غذایی در دستان کشاورزان می‌تپد، افزود: امروز در کنار ایثار و فداکاری مدافعان امنیت کشور، تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی نیز با تلاش بی‌وقفه نقش مهمی در تأمین آرامش سفره‌های مردم ایفا می‌کنند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با قدردانی از تلاش کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی تصریح کرد: باید بیش از گذشته در کنار تولیدکنندگان باشیم تا آنان بدون دغدغه مسیر تولید را ادامه دهند.

وی همچنین از معاونان و مدیران این سازمان خواست با حضور میدانی در کنار کشاورزان، روند تولید در مزارع و باغ‌ها را به طور مستمر رصد کرده و از مراحل کشت، داشت و تولید حمایت کنند.

در این نشست که با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی مازندران، معاونان و مدیران برگزار شد، آخرین وضعیت تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی، روند تأمین و توزیع محصولات و شرایط بازار مورد بررسی قرار گرفت و درباره مسائل و چالش‌های موجود تصمیمات لازم اتخاذ شد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها