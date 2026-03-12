به گزارش خبرنگار مهر، اسداله تیمورییانسری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای معاونان سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اهمیت تولید در بخش کشاورزی اظهار کرد: امنیت غذایی کشور مرهون تلاش کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش است و جهاد کشاورزی مازندران با تمام ظرفیت در کنار فعالان این عرصه قرار دارد.
وی با بیان اینکه نبض امنیت غذایی در دستان کشاورزان میتپد، افزود: امروز در کنار ایثار و فداکاری مدافعان امنیت کشور، تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی نیز با تلاش بیوقفه نقش مهمی در تأمین آرامش سفرههای مردم ایفا میکنند.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با قدردانی از تلاش کشاورزان و بهرهبرداران بخش کشاورزی تصریح کرد: باید بیش از گذشته در کنار تولیدکنندگان باشیم تا آنان بدون دغدغه مسیر تولید را ادامه دهند.
وی همچنین از معاونان و مدیران این سازمان خواست با حضور میدانی در کنار کشاورزان، روند تولید در مزارع و باغها را به طور مستمر رصد کرده و از مراحل کشت، داشت و تولید حمایت کنند.
در این نشست که با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی مازندران، معاونان و مدیران برگزار شد، آخرین وضعیت تولید در بخشهای مختلف کشاورزی، روند تأمین و توزیع محصولات و شرایط بازار مورد بررسی قرار گرفت و درباره مسائل و چالشهای موجود تصمیمات لازم اتخاذ شد.
