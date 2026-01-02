  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

سردار رادان: سناریوهای آشوب و تجزیه را نقش برآب می‌کنیم

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: پلیس ایران جهت حفاظت از حریم و حرمت و امنیت مردم‌، سناریوهای آشوب و تجزیه دشمنان وطن را از مسیر شرافت سازمانی، نجابت رفتاری و اشراف عملیاتی نقش برآب می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور در یادداشتی ضمن گرامیداشت روز میلاد امام علی علیه السلام آورده است:

«بسمه تعالی

و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رئوف بالعباد.

۱۳ رجب میلاد باسعادت اسدالله الغالب ، حضرت علی ابن ابی‌طالب (ع) و گرامیداشت جایگاه و روز پدر مبارکباد.

اینجانب ضمن بزرگداشت ماه پرخیروبرکت رجب و اعیاد مبارکه آن، میلاد باسعادت اسوه شجاعت، ایثار و فداکاری حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) را به همه پدران و مردان این سرزمین به‌ویژه همکاران نجیب و شریف خود در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض می‌نمایم و از خداوند منان مسئلت دارم تحت فرماندهی خردمندانه فرمانده کل قوا، مراتب رشد و تعالی را در همه مراحل زندگی، سپری کنند.

الگوی شاخص فاخر و تراز برتر همکاران عزیزم، حضرت علی (ع) می‌باشد که در عین اقتدار مطلق، سعه‌صدر و مهربانی را به‌عنوان ابزار ریاست برای خود برمی‌گزیند.

پلیس ایران با تفکری برخاسته از امنیت ملی هوشمند، شبکه‌محور و اطلاعات پایه، جهت حفاظت از حریم و حرمت و امنیت مردم‌، سناریوهای آشوب و تجزیه دشمنان وطن را از مسیر شرافت سازمانی، نجابت رفتاری و اشراف عملیاتی نقش‌برآب می‌کند.

پلیس به‌عنوان خط مقدم و حلقه نخست امنیت پایدار، ماندگار، متوازن و چندلایه، جانانه با خون پاک همکاران خود، در برابر نگاه ناپاک متجاوزان خارجی و مزدوران و اشرار داخلی، از کیان وطن دفاع می‌نماید.

شاکله و ستون فقرات پلیس را کارکنان پاک‌دستی تشکیل می‌دهند که بهترین سرمایه خود را اعتماد اجتماعی می‌دانند.

هوشیاری، اقدام متحد و شناخت راهبردی پلیس ایران جهت مقابله با فضاسازی معیوب رسانه‌ای و دروغ‌پراکنی مزمن سکوهای معاند جهت تولید تصویر مخدوش هرج‌ومرج با روایتِ صحیح و سفیدِ مورداعتماد هم‌وطنان، معنا و مفهوم می‌یابد.

من از یک سو به تاب‌آوری چندبخشی همکاران خود که با سینه ستبر، سپر امنیتی ایران عزیزمان از نقطه صفر مرزی تا قلب شهرها می‌باشند، به خود می‌بالم و از سویی دیگر از کارنامه موفق هم‌رزمانم در درک فوق‌العاده، اقدام موفق میدانی، صبوری مؤمنانه، تعهد مسئولانه و مدیریت هدف‌مند هوش هیجانی خود، علی‌رغم وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی، با افتخار دفاع و بدون شک پاداش واقعی مجاهدت صبورانه عزیزان من در پیشگاه خداوند عزوجل و جریده تاریخ پرافتخار این مرزوبوم و ذهن و قلب ایرانیان، ثبت و ضبط خواهد ماند.

    • IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      24 69
      پاسخ
      مشکلات معیشتی مردم حل شود ، غلط می‌کند کسی آشوب به پا کند
    • تینا آذرمینا IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      16 74
      پاسخ
      از زحمات تمامی عوامل و کارکنان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و به ویژه جناب آقای سردار رادان بسیار سپاسگزارم.‌
    • هاشم IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      18 71
      پاسخ
      اگر در مورد افراد اغتشاشات بررسی وتحقیق بشه افراد شناسایی بشن می دانیم که همگی برای موقعیت امرار ومعاش نیامده اند بیشتر از بر اندازهای حکومت هستند ودارن با اسراییل کثیف وآمریکای دشمن همکاری می کنند باید کشته بشن
    • IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      9 24
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل
    • بسیجی IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      4 39
      پاسخ
      نه حاج اقا سلام و علیکم ، وقتی پای عرق ملی و وطن پرستی بیاد وسط ، اختلاف سلیقه ها میره کنار ما هم کنار شما با دعای خداوند هستیم تا اخرین قطره خون اینرا مطمئن باشید تو مسیله امنیت ملی هیچ اختلاف نظر و اختلاف سلیقه ایی نیست ، هر چیزی جای خود ولی هموطن بودن معترضان و کفه ترازو را باید رعایت کنیم والا تجربه دارم
    • همت IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      4 2
      پاسخ
      جلو رانتواختلاس گرفته بشه همچی حل میشه
    • شعبانقلی IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      8 7
      پاسخ
      به گردن آشوب طلب ها و مسلحین عکس ترامپ آویزان وهمانجا حلق آویز کنید. دادگاه لازم نیست.
    • حسن US ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      5 4
      پاسخ
      از کلیه ی پرسنل نیروهای امنیتی کشورم بخصوص بسیجیان عزیز که بحق درموردآنها امام فرمود شجره طیبه هستن سپاسگزارم
    • IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      6 2
      پاسخ
      ما که مردم هستیم و کف جامعه ، اگر هزار باردیگر هم آشوب طراحی بکنند شکست می خورد . آسیب جزئی می رسانند در زمان جنگ هم بود وقتی رزمندگان به جبهه اعزام می شدند از ناحیه ضد انقلاب کمین می خوردند اون مدل آدمها الآن هم هست انتظار می رود دستگاه قضایی به شدت برخورد بکند ولی آشوب راه به جایی نمی برد چون اکثر مردم همراه نیرو های نظامی و انتظامی هستند مگر در جنگ ۱۲ روزه مردم و بازنشسته ها اعلام آمادگی نکردند؟ اعتراض ملت بحق است اما سوالی هست وقتی اعتراض به سمت آشوب می رود چرا افساد طلبان شیاطین حمایت دارند
    • شما IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      2 5
      پاسخ
      همه مردم به این وضع اقتصاد اعتراض دارن ،بایستی مردم بدون اشوب اعتراض کنن.
    • IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      2 5
      پاسخ
      درود بر اون شرفت
    • ع.ک IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      2 4
      پاسخ
      درود به شرفت ما پشت هم ایستادیم
    • ناشناس IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      3 2
      پاسخ
      انشالله آشوبگران دزد هرزه دست بردارید که همه در رصد وزارت اطلاعات شناسایی شده اید و در انتظار طناب محکم دار مجازات باشید شما فقط هدف تان آشوب و بی بند و باری باز کردن خانه فساد هستید و دزدی و سرقت اموال و بانکها و آتش زدن اموال مردم هستید
    • IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      3 4
      پاسخ
      مرگ بر مزدور وطن فروش
    • IR ۲۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      نیروانتظامی سپاه کشفیات خودرا دراختیار صدا و سیما قرار بدهد و به خانواده تذکر بدهد مواظب جوانان خود باشند

