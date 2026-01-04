۶۱ سری جهیزیه به نوعروسان کمیته امداد قشم اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تارک ارزش هر سری جهیزیه اهدایی به این نوعروسان را ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرد و اظهار کرد: تمامی این اقلام همگام با اجرای گام اول فرآیند اهدای هوشمند خرید کالای جهیزیه با شارژ کیف پول الکترونیکی مددجویان از طریق سامانه امداد هوشمند (سها) انجام شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون فرآیند کارسازی تخصیص و اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد در این شهرستان مرزی با رویکردی نو، شیوه‌ای جدید و بر اساس تفاهم نامه‌های منعقد شده میان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سکوهای فروش رسمی و معتبر داخلی، با بهره گیری از ظرفیت بسترهای الکترونیکی و به صورت برخط (آنلاین) انجام می‌شود.

رئیس کمیته امداد شهرستان قشم توضیح داد: اقلام این جهیزیه با رعایت شأن و منزلت و حفظ کرامت انسانی مددجویان، در منزل آنان تحویل نوعروسان می‌شود و این نهاد حمایتی هیچ دخالتی در توزیع آن به صورت مستقیم ندارد.

تارک با اشاره به اینکه در این روش به زوجین تحت پوشش حق انتخاب از بین کالاهای اساسی مشمول جهیزیه نیز داده شده، اضافه کرد: پس از ثبت درخواست زوجین و ارائه مستندات مربوط به آنان در سامانه سُها به نشانی http://soha.emdad.ir اعتبار کیف پول الکترونیکی خرید کالای جهیزیه به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال شارژ و به سکوی فروش دیجی کالا ارسال می‌شود.

وی بیان کرد: تنوع بالای کالاهای مورد اطمینان با رویکرد حمایت از کالای ایرانی، حمل‌ونقل رایگان و اطمینان‌خاطر از تحویل کالا در منزل مددجو حتی در مناطق صعب‌العبور، از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح هوشمند جهیزیه پلتفرمی است.

رئیس کمیته امداد شهرستان قشم اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون درخواست ۶۱ نوعروس قشمی تحت پوشش این نهاد به این پلتفرم معرفی شد تا پس از گذراندن مراحل، جهیزیه درخواستی خود را دریافت کنند.