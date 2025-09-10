اهدای ۷۹۵ سری جهیزیه به نو عروسان هرمزگان از ابتدای سال تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن زامیران روز چهارشنبه در حاشیه اهدای همزمان ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد هرمزگان همزمان با ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) در استان هرمزگان اظهار کرد: اهدای این جهیزیه‌ها در قالب تفاهم نامه مشترک کمیته امداد امام (ره) با دیجی کالا و از طریق خرید مستقیم و با شارژ کیف پول الکترونیک برای نوعروسان و با انتخاب کالاها توسط خود زوجین از سکوی فروش؛ و با ارسال و حمل رایگان، درب منزل به این افراد تحویل داده شده است.

وی بیان کرد: کمیته امداد در راستای منویات مقام معظم رهبری و به‌منظور ترویج و تقویت فرهنگ ازدواج آسان و کمک به آغاز زندگی مشترک زوج‌های جوان نیازمند به ویژه نوعروسان نیازمند تحت حمایت این نهاد مقدس، همزمان با سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص)، تعداد هزار و ۵۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد در سراسر کشور اهدا می‌کند که سهم استان هرمزگان از این اقدام ملی، ۱۰۰ سری جهیزیه رایگان است.

زامیران ابراز کرد: اقلام هر سری از این جهیزیه‌های اهدایی به نوعروسان شامل یخچال، فرش، اجاق گاز، جاروبرقی و ماشین لباسشویی است که در روز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و به طور همزمان در شهرستان‌های رودان، حاجی آباد، جاسک و بخش‌های توکهور و هشتبندی و شیبکوه طی مراسمی و با حفظ کرامت زوجین اهدا شد.

وی تصریح کرد: تمامی کالاهای اهدایی از برندهای معتبر ایرانی و توسط کمیته امداد تهیه شده که ارزش هر سری از این جهیزیه‌ها به قیمت درب کارخانه محصولات، معادل ۵۰۰ میلیون ریال و در مجموع افرون‌بر ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات حوزه حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد هزینه شده است.