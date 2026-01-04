به گزارش خبرنگار مهر، میر محمد غراوی بعد از ظهر یکشنبه در همایش دهیاران با اشاره به اینکه بخش عمده درآمد شهرداریها در سه ماه پایانی سال وصول میشود، اظهار کرد: در ماههای ابتدایی سال معمولاً شهرداریها درآمد قابل توجهی ندارند و به همین دلیل مطالبات و وصولیها در پایان سال افزایش مییابد، اما این موضوع نباید بهانهای برای بستن بودجههای غیرواقعی و غیرقابل تحقق باشد.
ضرورت واقعبینی در تدوین بودجه شهرداریها
وی با انتقاد از برخی بودجه ریزی های آرمانی گفت: بودجهها نباید بهگونهای بسته شود که امکان تحقق آن وجود نداشته باشد. شهرداریهایی که نسبت به تحقق ۹ ماهه بودجه عقب هستند باید در ماههای پایانی سال تلاش مضاعفی داشته باشند و در صورت عدم امکان تحقق، تا پایان دیماه نسبت به اصلاح بودجه اقدام کنند.
غراوی با تأکید بر نقش کمیسیونهای مرتبط در تحقق درآمد افزود: کمیسیونهای ماده ۷۷، ماده ۱۰۰ و ماده ۵ باید در این دو ماه و نیم پایانی سال بهصورت جدی فعال شوند. انتظار میرود شهرداران با مسئولان درآمد، فنی و شهرسازی جلسات هفتگی برگزار کرده و مطالبات معوق، چکهای سررسید شده و وصول مطالبات قانونی را بهطور مستمر رصد کنند.
وی تصریح کرد: در کمیسیون ماده ۵ تقریباً پرونده معوقهای باقی نمانده و اغلب موارد تعیین تکلیف شده است و احتمالاً تا پایان سال جلسه جدیدی برگزار نخواهد شد.
هشدار درباره فشارهای انتخاباتی
معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار گیلان با اشاره به نزدیکی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هشدار داد: در این مقطع ممکن است فشارهایی برای تعویق وصول مطالبات یا ارفاق به برخی مودیان وارد شود، اما این موارد بههیچوجه قابل پذیرش نیست.
وی افزود: در صورت عدم تحقق بودجه، مسئولیت مستقیم متوجه شهردار و مجموعه شهرداری خواهد بود و کسی از اعضای شورا بابت این موضوع مورد سوال قرار نخواهد گرفت؛ بنابراین رعایت قانون و دفاع از حقوق شهرداری و مردم ضروری است.
عقبماندگی در ساماندهی پسماند
غراوی با اشاره به وضعیت نامطلوب پسماند در برخی شهرها گفت: با وجود تخصیص اعتبارات از محل ماده ۴۲ در سال گذشته، بسیاری از شهرداریها هنوز اقدام مؤثری برای ساماندهی محلهای دفن زباله، لندفیلها، تصفیهخانههای شیرابه و خطوط پردازش انجام ندادهاند.
وی تأکید کرد: شهرداریها نباید صرفاً منتظر کمکهای دولتی باشند و باید از منابع داخلی خود برای ساماندهی پسماند استفاده کنند، بهویژه شهرداریهای مراکز شهرستانهای بزرگ که نقش تعیینکنندهای در بهرهمندی از اعتبارات ملی و استانی دارند.
تأکید بر توسعه فضای سبز شهری
معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری گیلان با اشاره به آغاز فصل درختکاری اظهار کرد: شهرداریها باید از هماکنون برای تأمین نهال، توسعه فضای سبز و گلکاری، بهویژه در مبادی ورودی و خروجی شهرها تا پیش از نوروز برنامهریزی کنند.
وی افزود: ایجاد مشوقهایی مانند الزام کاشت درخت در زمان صدور پایانکار ساختمانی میتواند نقش مؤثری در ارتقای منظر شهری داشته باشد.
الزام نصب پنلهای خورشیدی
غراوی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، همه شهرداریها موظف به خرید و نصب پنلهای خورشیدی برای تأمین بخشی از برق مصرفی مجموعههای اداری، کارخانههای آسفالت و تأسیسات پسماند هستند.
وی تأکید کرد: شهرداریها باید گزارش اقدامات انجامشده را به همراه مستندات تصویری ارسال کنند و در صورت عدم اقدام، این موضوع را در قالب متمم بودجه پیشبینی کنند.
تسریع در مبادله موافقتنامههای عمرانی
معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری گیلان با اشاره به تأخیر برخی شهرداریها در مبادله موافقتنامههای عمرانی افزود: تا زمانی که این موافقتنامهها مبادله نشود، امکان تخصیص اعتبار وجود ندارد و همین موضوع موجب کاهش سهم شهرداریها از اعتبارات عمرانی شده است.
تشدید نظارت بر ساختوسازهای غیرمجاز
یوسفی با هشدار نسبت به افزایش تخلفات ساختمانی در دوره گذار شوراها گفت: شهرداریها باید نظارت میدانی خود را بهویژه در محدوده و حریم شهرها تشدید کنند، چرا که ساختوساز در اراضی فاقد سند حتی قابلیت طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ را ندارد.
وی در پایان با اشاره به در پیش بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: شهرداریها مکلفاند تمامی امکانات، فضاها و نیروی انسانی مورد نیاز برای برگزاری انتخابات را در اختیار فرمانداریها قرار دهند و حتی در صورت پیشبینی نشدن اعتبار، از طریق متمم بودجه نسبت به تأمین منابع اقدام کنند تا زمینه برگزاری انتخاباتی باشکوه و با مشارکت حداکثری مردم فراهم شود.
