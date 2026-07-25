به گزارش خبرنگار مهر، میر محمد غراوی ظهر شنبه در مراسم معارفه شهردار جدید لوندویل با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریت شهری این شهر گفت: لوندویل در سال‌های گذشته از بی‌انضباطی مدیریتی رنج برده و انتظار داریم مدیریت جدید با حساسیت کامل، هزینه‌کرد بودجه را بر اساس اولویت‌های واقعی شهر سامان دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان با اشاره به روند تصویب بودجه شهرداری‌ها اظهار کرد: بودجه شهرداری لوندویل در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۶ میلیارد تومان بود و امسال به ۶۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. با وجود این، بضاعت شهرداری بیش از این رقم است و انتظار داریم از نیمه دوم سال، درآمدها با مدیریت جدید افزایش یابد.

وی افزود: طبق قانون، ۶۰ درصد بودجه شهرداری‌ها صرف هزینه‌های جاری و ۴۰ درصد باید صرف پروژه‌های عمرانی شود. بنابراین اجرای پروژه‌ها باید دقیقاً مطابق سند بودجه و پس از انجام مطالعات مهندسی باشد.

انتخاب شهردار جدید؛ پایان یک دوره بی‌نظمی مدیریتی

غراوی با اشاره به انتخاب کرم‌زاده به‌عنوان شهردار جدید گفت: شورای اسلامی شهر انتخاب مناسبی انجام داد. آقای کرم‌زاده سه دوره عضو شورا و رئیس شورا بوده و سابقه مدیریت اجرایی در شهرستان دارد. امروز حکم ایشان توسط استاندار صادر شده و سکان مدیریت شهری لوندویل را به دست می‌گیرند.

وی با انتقاد از روند اجرای پروژه‌ها در دوره‌های پیشین مدیریت شهری لوندویل گفت: در گذشته پروژه‌هایی آغاز شده که نه اولویت شهر بوده و نه مطالعه مهندسی داشته است. این بی‌نظمی باید پایان یابد. اگر اولویت‌های بودجه‌ای درست تعیین نشده، شورا و شهردار می‌توانند اصلاحیه بدهند و فرمانداری نیز در کمیسیون تطبیق آن را تأیید خواهد کرد.

غراوی با اشاره به نقش فرماندار آستارا گفت: فرماندار محترم به‌عنوان رئیس کمیته برنامه‌ریزی شهرستان می‌تواند از محل اعتبارات عمران شهری و روستایی، سهم مناسبی برای لوندویل در نظر بگیرد؛ زیرا برخلاف شهرستان‌های بزرگ، در این شهرستان تنها دو شهر وجود دارد.

کاهش شدید درآمدهای ملی شهرداری‌ها

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و کاهش وصول عوارض گمرکی توضیح داد: در سه‌ماهه نخست سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل ماده ۴۲ به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تخصیص یافت، اما امسال این رقم به ۳۲۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است؛ یعنی تقریباً یک‌سوم. این کاهش مستقیماً بر سهم شهرداری‌ها اثر گذاشته است.

وی تأکید کرد: با وجود محدودیت‌ها، تلاش ما این است که توجه بیشتری به شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت از جمله لوندویل داشته باشیم.

غراوی با تشریح روند نظارتی استانداری در زمان تغییر مدیریت شهری گفت: استانداری در شهرداری مستقر می‌شود و تمامی اموال منقول و غیرمنقول، حساب‌ها، موجودی‌ها، تعداد پرسنل و آخرین فیش‌های حقوقی بررسی و صورت‌جلسه می‌شود تا مشخص باشد شهردار جدید چه چیزی را تحویل گرفته است. این کار برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در آینده انجام می‌شود.

وی افزود:ممکن است برخی بدهی‌ها مانند بدهی بیمه تأمین اجتماعی یا بدهی به پیمانکاران در آینده مشخص شود. همه این موارد در فهرست اولویت‌ها قرار می‌گیرد و شهردار باید برای پرداخت آن‌ها برنامه‌ریزی کند. ما نیز در استان برای کمک به شهرداری دریغ نخواهیم کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان با قدردانی از تلاش‌های معاون شهردار در دوره سرپرستی گفت: فضای بسیار خوبی در مجموعه شهرداری وجود دارد و اشتیاق کارکنان برای همکاری با شهردار جدید کاملاً مشهود است.

وی همچنین از حضور دادستان، فرمانده انتظامی، فرمانده هنگ مرزی، فرمانده سپاه و سایر مسئولان شهرستان در مراسم تقدیر کرد و افزود: همه باید دست به دست هم بدهیم تا شهردار جدید در مسئولیت جدید موفق باشند؛ چرا که نتیجه این موفقیت مستقیماً به مردم شهر می‌رسد.

غراوی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشنهاد یکی از اعضای شورای اسلامی شهر درباره بازگشایی یک دوربرگردان فصلی برای تسهیل تردد کشاورزان اشاره کرد و گفت: این پیشنهاد کاملاً درست است و از فرماندار می‌خواهیم در شورای ترافیک شهرستان آن را بررسی و تصویب کنند. در صورت تصویب، ما نیز در کمیسیون ایمنی راه‌ها آن را پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: راهداری موظف است یک لایه آسفالت در محورهای مواصلاتی که از داخل شهر عبور می‌کند اجرا کند و یک لایه نیز بر عهده شهرداری است. همان‌طور که در چوبه این کار انجام شده، لوندویل نیز باید در همین مسیر قرار گیرد تا مشکلات ترافیکی مردم کاهش یابد.

بدهی ۲۰ میلیاردی؛ چالش نخست شهردار جدید لوندویل

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان در پایان با اشاره به بدهی حدود ۲۰ میلیارد تومانی شهرداری لوندویل گفت: شهردار جدید باید هم بدهی‌های گذشته را تسویه کند و هم پروژه‌های جدید را با رعایت کامل قوانین پیش ببرد. رفتار صادقانه با مردم و احترام به ارباب‌رجوع باید سرلوحه کار باشد.

در پایان این مراسم، معاون استاندار ضمن قدردانی از زحمات رضا ضارب‌نیا در دوره سرپرستی شهرداری لوندویل، حکم انتصاب داریوش کرم‌زاده را به وی تقدیم کرد و آغاز رسمی دوره جدید مدیریت شهری لوندویل اعلام شد.