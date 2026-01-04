لهونی: حمایت از تأمین مسکن پرستاران، حمایت از سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی عصر یکشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت تعاونی مسکن پرستاران استان که با هدف حمایت از تأمین مسکن سپیدجامگان حوزه سلامت در استانداری برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی پرستاران اظهار کرد: سختیها و فشارهای کاری پرستاران در نظام سلامت کاملاً ملموس و قابل درک است و جایگاه ارزشمند آنان در حفظ و ارتقای سلامت جامعه بر کسی پوشیده نیست.
وی با بیان اینکه پرستاران در خط مقدم ارائه خدمات درمانی قرار دارند، افزود: تلاشهای طاقتفرسا و مسئولیتپذیری بالای این قشر، بهویژه در شرایط دشوار و بحرانی، شایسته قدردانی، حمایت و توجه ویژه است و همه دستگاههای اجرایی وظیفه دارند با کاهش دغدغههای آنان، زمینه افزایش انگیزه و رضایتمندی شغلی پرستاران را فراهم کنند.
استاندار کردستان تأمین مسکن را یکی از اصلیترین مطالبات جامعه پرستاری عنوان کرد و گفت: رفع مشکلات حوزه مسکن پرستاران، علاوه بر ایجاد آرامش خاطر برای این قشر خدوم، میتواند تأثیر مستقیمی بر بهبود کیفیت خدمات درمانی و افزایش بهرهوری نظام سلامت داشته باشد.
زرهتن لهونی با تأکید بر حمایت استانداری از تعاونی مسکن پرستاران تصریح کرد: بررسی و پیگیری مسائل و موانع پیشروی این تعاونی در دستور کار قرار دارد و تلاش خواهد شد با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، روند اجرای طرحهای مسکن پرستاران تسریع شود.
