به گزارش خبرگزاری مهر، آرش زره‌تن‌لهونی استاندار کردستان با حضور در منازل مصطفی هژبری و محسن حسین‌پناهی، دو نفر از مجروحان حادثه آتش‌سوزی اخیر در منطقه آبیدر سنندج، از آنان عیادت کرد.

در این دیدار که با حضور شعله شاه‌غیبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان و علی‌اکبر ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار انجام شد، استاندار کردستان با بررسی مشکلات درمانی این دو مصدوم، دستورات لازم برای تسهیل در روند درمان، تأمین دارو و اعزام تخصصی پزشکی را صادر کرد.

زره‌تن‌لهونی در جریان این دیدار با اشاره به پیگیری‌های روزانه برای ثبت پرونده «فداکار خدمت» برای سه جان‌باخته و دو مصدوم این حادثه، بر تداوم این روند تا حصول نتیجه نهایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «صدور بیمه بی‌نام» و ارائه خدمات درمانی ویژه برای این افراد به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه کوتاهی در حمایت از مصدومان و خانواده‌های جان‌باختگان پذیرفتنی نیست.

استاندار کردستان در ادامه این دیدار، در تماس تلفنی با رئیس سازمان منابع طبیعی کشور، خواستار اعزام فوری مصطفی هژبری به بیمارستان فارابی تهران برای ادامه روند درمانی شد.

زره‌تن‌لهونی همچنین با حضور در منزل خانواده‌های جان‌باختگان حادثه آتش‌سوزی، زنده‌یادان چیاکو یوسفی‌نژاد، حمید مرادی و خبات امینی، با آنان دیدار و گفت‌وگو کرد و با ابراز همدردی، از صبوری و همراهی خانواده‌های داغ‌دیده قدردانی به‌عمل آورد.