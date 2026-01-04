  1. سیاست
  2. دولت
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۹

تاجگردون: کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق با ۶۱ درصد رای مثبت تصویب شد

تاجگردون: کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق با ۶۱ درصد رای مثبت تصویب شد

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیش از ۶۱ درصد رأی مثبت، با کلیات بودجه ۱۴۰۵ موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور گفت: در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق که روز چهارشنبه برگزار شد، تصمیماتی در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان دولت، حذف مالیات بر ارزش افزوده و سایر موارد اتخاذ شد.

وی افزود: امروز مجدداً کلیات لایحه بودجه در جلسه کمیسیون مورد بحث قرار گرفت، موافقان و مخالفان صحبت‌های خود را مطرح کردند و در نهایت با پذیرش نامه دولت و در نظر گرفتن کلیات کلان بودجه، کمیسیون تلفیق با بیش از ۶۱ درصد رأی مثبت، با کلیات بودجه موافقت کرد.

کد خبر 6712467
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها