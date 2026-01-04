  1. استانها
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۵۰

کشف و ضبط تجهیزات غیرمجاز صید ترال در شرق جاسک

جاسک - رئیس شیلات جاسک از کشف و ضبط تجهیزات غیرمجاز صید ترال در شرق جاسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر زارعی رئیس شیلات شهرستان جاسک از کشف و ضبط تجهیزات غیرمجاز صید ترال در این منطقه خبر داد.

به گفته علی اصغر زارعی، این تجهیزات شامل یک دستگاه تور ترال، یک جفت تخته ترال و ۱۰۰ متر طناب بوده که در منطقه سور گلم شرق جاسک دپو شده بودند.

زارعی توضیح داد: کشفیات مذکور توسط نیروهای گشت دریایی پایگاه حفاظت منابع آبزی جاسک انجام گرفته است.

وی افزود: این اقدام در راستای حفاظت از منابع آبزی و جلوگیری از صید غیرمجاز صورت گرفته و ادامه خواهد داشت.

رئیس شیلات جاسک با تأکید بر اهمیت حفظ منابع دریایی، خاطرنشان کرد: تلاش‌های مستمر برای تأمین سلامت و پایداری این منابع در اولویت قرار دارد و برای این منظور، همکاری جامعه محلی ضروری است.

