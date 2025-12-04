دو شناور غیرمجاز ترال در جاسک توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر زارعی از توقیف دو فروند شناور غیرمجاز ترال (قایق دیزل و قایق ۸۵ اسب) در ۵ مایلی اسکله گزی در غرب جاسک خبر داد و گفت: این عملیات اقتصادی که با دستور دادستانی شهرستان جاسک صورت گرفت، توسط گشت مشترک پایگاهی برای حفاظت از آبزی و دریا.

وی افزود: در این عملیات، دو دستگاه تور ترال، دو جفت تخته ترال، ۲۰۰ متر طناب و مقدار تقریبی ۱۰۰ قطعه مخلوط از شناورها کشف و ضبط شد و همچنین پنج نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

زارعی در ادامه گفت: این به‌منظور حفاظت از منابع دریایی و جلوگیری از صید غیرمجاز صورت گرفته است و غیرقانونی نه‌تنها به اکوسیستم آسیب‌های دریایی می‌زند، بلکه بر معیشت و اقتصاد محلی نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

شیلات جاسک همکاری کرد: شیلات جاسک با سایر نهادهای نظارتی وئی، به‌طور مستمر بر فعالیت‌های صیادی نظارت دارد و با تخلفات به‌ویژه صید غیرمجاز با قاطعیت برخورد خواهد کرد.