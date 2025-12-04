  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

دو شناور غیرمجاز ترال در جاسک توقیف شد

جاسک- رئیس شیلات جاسک از توقیف دو شناور غیرمجاز ترال در ۵ مایلی اسکله گزی جاسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر زارعی از توقیف دو فروند شناور غیرمجاز ترال (قایق دیزل و قایق ۸۵ اسب) در ۵ مایلی اسکله گزی در غرب جاسک خبر داد و گفت: این عملیات اقتصادی که با دستور دادستانی شهرستان جاسک صورت گرفت، توسط گشت مشترک پایگاهی برای حفاظت از آبزی و دریا.

وی افزود: در این عملیات، دو دستگاه تور ترال، دو جفت تخته ترال، ۲۰۰ متر طناب و مقدار تقریبی ۱۰۰ قطعه مخلوط از شناورها کشف و ضبط شد و همچنین پنج نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

زارعی در ادامه گفت: این به‌منظور حفاظت از منابع دریایی و جلوگیری از صید غیرمجاز صورت گرفته است و غیرقانونی نه‌تنها به اکوسیستم آسیب‌های دریایی می‌زند، بلکه بر معیشت و اقتصاد محلی نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

شیلات جاسک همکاری کرد: شیلات جاسک با سایر نهادهای نظارتی وئی، به‌طور مستمر بر فعالیت‌های صیادی نظارت دارد و با تخلفات به‌ویژه صید غیرمجاز با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

    • IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      البته اب خلیج فارس توسط کشورهای مجاور به شدت توسط تصفیه اب شیرین کن الوده میشود ولی اندکی توسط پروانه کشتی های عبوری جریان اب تسریع میشود ولی کافی نیست

