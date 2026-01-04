به گزارش خبرنگار مهر، مظفر خادمی یکشنبه شب در آئین تجلیل از پدران جوان که به همت خانه جوان بندرعباس برگزار شد، با خیرمقدم به خانواده‌ها و حاضران، حضور استاندار هرمزگان را مایه دلگرمی و برکت برای حوزه ورزش و جوانان استان دانست و با اشاره به سابقه مدیریتی خود در حوزه ورزش استان اظهار کرد: در طول سال‌های خدمتم، حمایت‌هایی که از سوی استاندار هرمزگان از ورزش و جوانان صورت گرفته، کم‌نظیر بوده و این حمایت‌ها همواره با دلسوزی، تذکرهای پدرانه و نگاه راهبردی همراه بوده است.

سازمان‌های مردم‌نهاد، حلقه اتصال حاکمیت و مردم

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با تأکید بر رویکرد حکمرانی مردم‌پایه افزود: امروز جوانان و سازمان‌های مردم‌نهاد، همان‌گونه که استاندار محترم بارها تأکید کرده‌اند، به حلقه واسط میان حاکمیت و مردم تبدیل شده‌اند و این برنامه نیز با محوریت همین واسطه‌گری اجتماعی شکل گرفته است.

فعالیت ۱۱۰ سازمان مردم‌نهاد جوانان در استان هرمزگان

خادمی با تشریح بخشی از اقدامات حوزه جوانان استان گفت: در حال حاضر، ۱۱۰ سازمان مردم‌نهاد جوانان، ۱۷ مرکز مشاوره ازدواج و چهار خانه جوان فعال در سطح استان مشغول ارائه خدمات هستند و برنامه‌ریزی برای تقویت این شبکه در شهرستان‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

هرمزگان در جمع پنج استان برتر شبکه «ایران‌یاران جوان»

وی با اشاره به طرح شبکه «ایران‌یاران جوان» تصریح کرد: استان هرمزگان با جذب حدود ۱۸ هزار عضو، در میان پنج استان برتر کشور قرار دارد و این شبکه می‌تواند نقش مؤثری در توسعه مشارکت اجتماعی جوانان و ارتباط مؤثرتر آنان با بدنه حاکمیت ایفا کند.

اجرای طرح «مهتا» با اعتبار ۴.۵ میلیارد تومان

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان از اجرای طرح «مهتا» در سال جاری خبر داد و گفت: در قالب تفاهم‌نامه با اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، با اعتباری حدود ۴.۵ میلیارد تومان، آموزش‌های مهارتی در محلات و روستاها ارائه می‌شود تا زمینه اشتغال جوانان فراهم شود.

خانه‌های جوان محور برنامه‌های آینده

خادمی در پایان با قدردانی از اعضای خانه جوان بندرعباس و مدیران استانی حاضر در این آئین، ابراز امیدواری کرد: خانه‌های جوان بتوانند در سال جاری و سال‌های آینده با برنامه‌های مؤثر، نقش پررنگ‌تری در توانمندسازی جوانان استان ایفا کنند.