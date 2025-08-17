به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی، مدیرکل مشارکتهای اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه جوانان، در هشتاد و سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با حضور دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، گزارشی از وضعیت مشارکت اجتماعی جوانان و برنامههای شبکه «ایران یاران جوان» ارائه داد.
رحیمی با اشاره به آمار ثبت سازمانهای مردمنهاد حوزه جوانان گفت: در حال حاضر حدود ۴۵۰۰ سازمان مردمنهاد جوانان در کشور ثبت شده که نرخ ثبت آنها در یک سال اخیر نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد افزایش داشته است. با این حال ۴۷ درصد از این سمنها میانگین سنی بالای ۳۰ سال دارند و به سقف ۳۵ سالگی که معیار فعالیت در حوزه جوانان است نزدیک میشوند. این موضوع زنگ خطری جدی است و ضرورت دارد برای جذب نیروهای جوانتر در مدارس و دانشگاهها برنامهریزی کنیم.
وی با اشاره به تجربه اخیر دفاع ملی ۱۲ روزه، افزود: با تأکید وزیر ورزش و جوانان بر نقشآفرینی سازمانهای مردمنهاد در این دوره، تلاش کردیم از بحران، فرصتی برای ساماندهی جوانان داوطلب ایجاد کنیم. بر همین اساس شبکهای مردمنهاد با عنوان ایران یاران جوان شکل گرفت که هدف آن سازماندهی ظرفیت داوطلبانه جوانان در حوزههای امداد و نجات، حمایت اجتماعی، مشاوره، خدمات عمومی و فعالیتهای فرهنگی است.
رحیمی افزود: این شبکه دارای ۱۱ کمیته تخصصی از جمله تشکیلات، سلامت اجتماعی و خانواده، ازدواج و حمایت روانی، رسانه و افکار عمومی، معیشت، امداد و نجات و فناوری اطلاعات است.
وی اعلام کرد: خوشحالیم که امروز ۲۶ هزار و ۳۰۰ جوان داوطلب به عضویت این شبکه درآمدهاند. در تمامی استانها دبیر و شورای مرکزی تعیین و همان ساختار در شهرستانها نیز شکل گرفته است. شیوهنامه اجرایی نیز تدوین و به استانها ابلاغ شده است.
رحیمی تثبیت ساختار، آموزش نیروها، ایجاد هویت سازمانی و برنامهریزی برای تأمین لباس و نشانههای مشترک را از مهمترین اقدامات این شبکه در فاز نخست دانست و افزود: این شبکه کاملاً مردمنهاد است و با رویکرد تقویت فرهنگ کار داوطلبانه و عام المنفعه فعالیت میکند. در کنار ظرفیت ارزشمند بسیج و هلالاحمر، هر جوانی فارغ از هر گرایش فردی و اجتماعی میتواند در این مجموعه فعالیت عامالمنفعه داشته باشد.
معاون امور جوانان در ادامه با اشاره به افق پیشروی این شبکه گفت: در گام بعدی، شبکه ایران یاران جوان میتواند وارد فعالیتهای اقتصادی نیز بشود تا اعضای سمنها به عنوان سهامداران یک شرکت جوانمحور، پروژههای حوزه جوانان را خودشان مدیریت و اجرا کنند.
وی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی جوانان بزرگترین پشتوانه نظام است، افزود: اتفاقات اخیر نشان داد برخلاف القائات رسانههای بیگانه، جوانان ما پای کشور ایستادهاند و در بزنگاهها نقشآفرین هستند. ما وظیفه داریم این ظرفیت ارزشمند را تقویت کنیم و پیام قدردانی حاکمیت از مشارکت جوانان را به جامعه برسانیم.
رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: شبکه ایران یاران جوان نهالی است که در دولت وفاق کاشته شده و امیدواریم با حمایت همه دستگاهها به درختی تنومند در عرصه مشارکتهای اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه جوانان تبدیل شود.
