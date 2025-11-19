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۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۱۹

مدیر جدید خانه جوانان بندرعباس منصوب شد

مدیر جدید خانه جوانان بندرعباس منصوب شد

بندرعباس - با حکم مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان، علیرضا دادی پور درگزی به عنوان مدیر خانه جوانان شهرستان بندرعباس منصوب و معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مظفر خادمی مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان، علیرضا دادی پور درگزی به عنوان رئیس خانه جوانان شهرستان بندرعباس منصوب شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان از زحمات ایمان شهریاری در زمان تصدی مدیریت وی در خانه جوان تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است، دادی پور درگزی مشاور امور جوانان شهردار بندرعباس، دبیر مؤسسه مردم نهاد آوای راستین آسا، جوان برتر بخش اجتماعی سال ۱۴۰۳، رئیس هیأت انجمن‌های ورزشی شهرستان بندرعباس و دبیر شبکه آسیب‌های اجتماعی جوانان استان را در کارنامه کاری خود دارد.

کد مطلب 6662091

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