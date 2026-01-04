آشوری تازیانی: جوانان موتور محرک توسعه هرمزگان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، شامگاه یکشنبه در آئین تجلیل از پدران جوان، با اشاره به اهمیت حضور و نقشآفرینی جوانان در عرصههای مختلف اظهار کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری، انرژی و انگیزه جوانان منشأ بسیاری از دستاوردهای کشور است و هیچ جامعهای بدون تکیه بر این سرمایه عظیم نمیتواند مسیر توسعه را با موفقیت طی کند.
جمعیت جوان؛ فرصت راهبردی کشور
وی با اشاره به تجربیات خود در دوران مسئولیت در مجلس شورای اسلامی و حضور در نشستهای بینالمللی حوزه جمعیت گفت: یکی از دغدغههای جدی بسیاری از کشورها، حرکت به سمت سالمندی جمعیت است. جمعیت فعال ۱۵ تا ۴۹ سال، موتور حرکت و توسعه هر جامعهای محسوب میشود و اگر این جمعیت به سمت پیری برود، آینده کشور با مخاطره روبهرو خواهد شد.
آشوری تازیانی افزود: ایران هنوز در میانه این مسیر قرار دارد و با اجرای صحیح سیاستهای کلان جمعیتی و فراهمسازی بسترهای اجرای قانون، میتوان ریل جمعیت کشور را از فرسودگی به سمت جوانی هدایت کرد.
حمایت عملی از جوانان و زوجهای جوان
استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه وظیفه مسئولان، خدمت برای رشد و تعالی جوانان است، تصریح کرد: آینده شغلی جوانان باید با تصمیمگیریهای دقیق و فراهمسازی ظرفیتها تضمین شود. زوجهای جوان باید به عنوان کنشگران اصلی جامعه، نه در شعار بلکه در عمل مورد توجه قرار گیرند.
وی از برگزاری جلسات مشترک با ادارهکل ورزش و جوانان، نهادهای مردمی و مشاوران جوان استانداری خبر داد و گفت: هدف این نشستها، تحقق مطالبات جوانان و کمک به استحکام بنیان خانواده در سالهای ابتدایی زندگی مشترک است.
تجلیل از شجاعت نوجوان هرمزگانی
آشوری تازیانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور یک نوجوان قهرمان در این نشست گفت: این نوجوان شجاع با ایثار و غیرت مثالزدنی، موفق به نجات حدود ۶۰ نفر در جریان سیلاب اخیر شده است. چنین الگوهایی نشاندهنده ظرفیت عظیم نسل جوان استان است.
وی با قدردانی از تلاش مجموعه مدیریت بحران استان افزود: با وجود شدت حوادث، تلاش شد تلفات جانی به حداقل برسد و خسارات نیز تا حد امکان کنترل شود.
جوانان، شتابدهنده توسعه هرمزگان
استاندار هرمزگان در پایان با آرزوی سلامتی و شادابی برای نسل جوان گفت: توسعه و پیشرفت استان زمانی محقق میشود که با نیروی جوانی آمیخته شود. ما خود را خادم جوانان میدانیم و از ابتکارها و پیشنهادهایی که در مسیر رشد و تعالی استان ارائه میشود، بهطور کامل حمایت خواهیم کرد.
