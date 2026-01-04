  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۳۴

جام ملت های آفریقا - مراکش

مراکش با برد تانزانیا راهی یک چهارم نهایی شد

مراکش با برد تانزانیا راهی یک چهارم نهایی شد

تیم ملی فوتبال مراکش بار دیگر با درخشش ستاره های خود به پیروزی در جام ملت های آفریقا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال مراکش و تانزانیا از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آفریقا برگزار شد که با برتری یک بر صفر مراکش همراه بود تا این تیم راهی مرحله بعدی رقابت‌ها شود.

براهیم دیاز (۶۴) روی پاس اشرف حکیمی توانست تک گل تیمش را به ثمر برساند تا درخشش دوباره بازیکنان این تیم باعث صعود آنها شود.

همچنین اسماعیل سایباری در دقیقه ۱۵ تور دروازه تانزانیا را لرزاند اما بازبینی صحنه توسط VAR باعث مردود شدن این گل از سوی داور مسابقه شد.

مراکش در مرحله یک چهارم با برنده دیدار آفریقای جنوبی و کامرون روبرو خواهد شد.

کد خبر 6712611

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها