مراکش با برد تانزانیا راهی یک چهارم نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال مراکش و تانزانیا از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آفریقا برگزار شد که با برتری یک بر صفر مراکش همراه بود تا این تیم راهی مرحله بعدی رقابت‌ها شود.

براهیم دیاز (۶۴) روی پاس اشرف حکیمی توانست تک گل تیمش را به ثمر برساند تا درخشش دوباره بازیکنان این تیم باعث صعود آنها شود.

همچنین اسماعیل سایباری در دقیقه ۱۵ تور دروازه تانزانیا را لرزاند اما بازبینی صحنه توسط VAR باعث مردود شدن این گل از سوی داور مسابقه شد.

مراکش در مرحله یک چهارم با برنده دیدار آفریقای جنوبی و کامرون روبرو خواهد شد.