  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۸:۵۲

جام ملت های آفریقا - مراکش

تیم های راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدند

تیم های راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شدند

با اتمام بازی های مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های آفریقا ۲۰۲۵، تیم های راه یافته به مرحله بعدی مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین شب از مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ در مراکش، تیم‌های ملی فوتبال الجزایر و کنگو شامگاه سه شنبه ۱۶ دی به مصاف هم رفتند که این بازی در وقت‌های قانونی ۹۰ دقیقه به تساوی بدون گل رسید تا کار دو تیم به وقت‌های اضافه کشیده شود. در وقت‌های اضافه و در دقیقه ۱۱۹، عادل بولبینا موفق شد تک گل پیروزی بخش الجزایر را به ثمر برساند و این تیم راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

در آخرین بازی این مرحله نیز تیم‌های ساحل عاج و بورکینافاسو رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با پیروزی ۳ بر صفر ساحل عاجی ها خاتمه یافت. آماد دیالو، یان دیوماند و بازومانا توره گل‌های ساحل عاج در این بازی را به ثمر رساندند.

به این ترتیب تیم‌های سنگال، مالی، مراکش، کامرون، مصر، نیجریه، الجزایر و ساحل عاج تیم‌های حاضر در مرحله یک چهارم نهایی این دوره از مسابقات هستند.

کد خبر 6716163

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه