کامرون با شکست آفریقای جنوبی به یک چهارم نهایی رسید

تیم ملی فوتبال کامرون موفق شد در دیدار مقابل آفریقای جنوبی این تیم را شکست دهد و جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آفریقا ۲۰۲۵ را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال کامرون و آفریقای جنوبی در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ شامگاه یکشنبه ۱۴ دی به میزبانی کشور مراکش رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود کامرون خاتمه یافت تا این تیم جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی این دوره از مسابقات را به دست آورد.

چامادئو و کریستین کوفان به ترتیب در دقایق ۳۴ و ۴۷ برای کامرون و ماکگوپا در دقیقه ۸۸ برای آفریقای جنوبی در این بازی گلزنی کردند.

پیش از کامرون صعود تیم‌های ملی سنگال، مالی و مراکش هم به مرحله یک چهارم نهایی قطعی شده بود.

