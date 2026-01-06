نیجریه برای قهرمانی خط و نشان کشید/ مصر با شکست حریف گمنام صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ در مراکش، شامگاه دوشنبه ۱۶ دی تیم‌های ملی نیجریه و موزامبیک به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۴ بر صفر تیم نیجریه همراه شد. آدمولا لوکمن و آکور آدامز هرکدام یک‌بار و ویکتور اوسیمن دو بار برای نیجریه در این بازی گلزنی کردند.

در دیگر بازی تیم‌های ملی مصر و بنین به مصاف هم رفتند که این بازی در وقت‌های قانونی ۹۰ دقیقه با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید و در وقت‌های اضافه مصری‌ها موفق شدند حریف گمنام خود را شکست دهند تا به جمع هشت تیم برتر این مسابقات راه یابند. آتیا، یاسر ابراهیم و محمد صلاح برای مصر و جودل دسو برای بنین در این بازی گلزنی کردند.

سنگال، مالی، مراکش، کامرون، مصر و نیجریه تاکنون صعود خود به مرحله یک چهارم نهایی را قطعی کرده اند و شامگاه سه شنبه ۱۶ دی تکلیف دو تیم باقی مانده دیگر مشخص خواهد شد.