  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۸:۲۷

جام ملت های آفریقا - مراکش

نیجریه برای قهرمانی خط و نشان کشید/ مصر با شکست حریف گمنام صعود کرد

نیجریه برای قهرمانی خط و نشان کشید/ مصر با شکست حریف گمنام صعود کرد

تیم های ملی فوتبال نیجریه و مصر با شکست حریفان خود جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آفریقا ۲۰۲۵ را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ در مراکش، شامگاه دوشنبه ۱۶ دی تیم‌های ملی نیجریه و موزامبیک به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۴ بر صفر تیم نیجریه همراه شد. آدمولا لوکمن و آکور آدامز هرکدام یک‌بار و ویکتور اوسیمن دو بار برای نیجریه در این بازی گلزنی کردند.

در دیگر بازی تیم‌های ملی مصر و بنین به مصاف هم رفتند که این بازی در وقت‌های قانونی ۹۰ دقیقه با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید و در وقت‌های اضافه مصری‌ها موفق شدند حریف گمنام خود را شکست دهند تا به جمع هشت تیم برتر این مسابقات راه یابند. آتیا، یاسر ابراهیم و محمد صلاح برای مصر و جودل دسو برای بنین در این بازی گلزنی کردند.

سنگال، مالی، مراکش، کامرون، مصر و نیجریه تاکنون صعود خود به مرحله یک چهارم نهایی را قطعی کرده اند و شامگاه سه شنبه ۱۶ دی تکلیف دو تیم باقی مانده دیگر مشخص خواهد شد.

کد خبر 6714994

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها