به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند یکشنبه شب در نشست با رئیس منظومه‌های روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور اظهار کرد: این نشست در راستای تقویت توسعه یکپارچه روستایی برگزار شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح منظومه‌های روستایی در شهرستان گناوه، این رویکرد را مؤثر در توسعه متوازن، تقویت پیوندهای اقتصادی و بهبود خدمات‌رسانی به روستاها دانست.

رئیس منظومه‌های روستایی بنیاد مسکن کشور نیز ضمن قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن استان بوشهر، بر حمایت از اجرای طرح‌های نوآورانه توسعه روستایی تأکید کرد.

در این نشست، راهبردهای نوین توسعه روستایی، روند اجرای طرح‌های هادی و برنامه منظومه‌های روستایی، ارتقای زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی استان بوشهر بررسی و بر لزوم نگاه یکپارچه به توسعه روستاها و کاهش مهاجرت تأکید شد.