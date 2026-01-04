مقدمات لازم برای اجرای انتخابات در آذربایجان شرقی فراهم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز یکشنبه در جلسه وبیناری معاونان سیاسی و اجتماعی استانداران سراسر کشور با معاون سیاسی وزارت و رئیس ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: در آذربایجان شرقی علاوه بر انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا، دو انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد و بر همین اساس، برنامه ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به روند آماده سازی زیرساخت‌ها افزود: ستادهای انتخابات در سطوح مختلف استان فعال شده و آموزش عوامل اجرایی، نظارت بر فرآیندها و تأمین الزامات فنی و اجرایی در دستور کار قرار دارد تا انتخابات در فضایی آرام، قانونمند و شفاف برگزار شود.

محمدزاده همچنین به اهمیت اطلاع رسانی دقیق و به موقع اشاره کرد و گفت: اطلاع رسانی‌های لازم در خصوص زمان، شرایط و نحوه ثبت نام داوطلبان از طریق صدا و سیما، رسانه‌های گروهی انجام شده و این روند با هدف افزایش مشارکت و آگاهی عمومی ادامه خواهد داشت.

وی در پایان با تأکید بر نقش مشارکت مردم در تحقق انتخابات پرشور، خاطرنشان کرد: همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و رسانه‌ها می‌تواند زمینه ساز برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان شرقی باشد.