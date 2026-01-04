امام جمعه جیرفت: مکتب شهید سلیمانی یک گفتمان زنده و تمدن‌ ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین میثم تارم، یکشنبه شب در آئین بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جیرفت با بیان اینکه یادواره‌های شهدا پیام‌های روشن و راهبردی برای دشمنان نظام اسلامی دارد، اظهار داشت: اجتماع گسترده و پرشور مردم از سراسر کشور و حتی خارج از مرزها در آئین ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، حامل پیامی صریح و غیرقابل تحریف است.

وی حضور انبوه مردم در این مراسم صرفاً یک برنامه آئینی یا احساسی نیست، بلکه نمایش عینی پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و راه شهدا است.

وی افزود: این جمعیت مملو از عاشقان مکتب شهید سلیمانی که از اقصی نقاط کشور و حتی از کشورهای دیگر در این مراسم شرکت کرده‌اند، پیام روشنی برای دشمنان انقلاب دارد و آن اینکه ملت ایران با تمام وجود پای ارزش‌های اسلامی، استقلال و عزت خود ایستاده است.

امام‌جمعه جیرفت با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی تصریح کرد: اسرائیل کودک‌کش و جنایتکار بداند که این ملت هرگز اجازه نخواهد داد دشمنان اسلام و ایران بر سرنوشت این کشور مسلط شوند. خون شهدا، به‌ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی، ریشه‌های این نظام را مستحکم‌تر کرده و اراده ملت را در برابر استکبار جهانی قوت بخشیده است.

تارم، خاطرنشان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ولایت فقیه و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب، مسیری روشن و الهی را طی می‌کند و این ملت آگاه، این نظام را با سربلندی به صاحب اصلی‌اش، حضرت ولی‌عصر (عج) تحویل خواهد داد.

وی افزود: مکتب شهید سلیمانی یک گفتمان زنده و تمدن‌ساز است که امروز نه تنها در ایران اسلامی، بلکه در جبهه مقاومت منطقه‌ای و جهانی الهام‌بخش ملت‌ها و آزادگان جهان شده است.