امام جمعه سیرجان: فرهنگ شهادت همیشه باید زنده بماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ عباس مسلمی زاده، ظهر سه شنبه در مراسم یادواره ۵۱ شهید شهرستان فهرج و ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: درباره شهدا صحبت کردن، فکر کردن و اندیشیدن بسیار سخت است و دلیلش هم آن است که عالم شعار و عالم ادعا هیچ تقارنی با هم ندارند.

وی افزود: نگه داشتن یاد شهدا و ترویج مکتب شهدا در میان جامعه ارزشش از خود شهادت کمتر نیست و ما نیازمند این مکتب هستیم.

امام جمعه سیرجان ادامه داد: این مکتب می‌تواند جامعه من و شما را از مخمصه‌هایی که گاهی در طول دوران حیات جامعه برایمان به وجود می آیند نجات و عبور دهد.

حجت الاسلام مسلمی زاده، گفت: یادواره شهدا فقط یاد شهدای گذشت نیست، بلکه یادواره شهدا برای ساختن آینده است و بایستی همیشه فرهنگ شهادت زنده بماند.

وی افزود: رهبر عزیزمان فرمودند شهید حاج قاسم سلیمانی تبدیل به یک مکتب شد، لذا ترویج روحیات شهید سلیمانی در میان جامعه و نسل جدید و جوانان ما بایستی صورت گیرد تا همه بدانند که شهید حاج قاسم سلیمانی یک فرد مخلص بود.

حجت الاسلام مسلمی زاده، با اشاره به فرمایشات حضرت رسول اکرم (ص) گفت: شهادت در راه خدا بزرگ‌ترین سعادت است و خوشا به حال آن کسایی که به آرزویشان رسیدند.