اعتکاف فرصتی معنوی برای تجدید عهد با اهل‌بیت(ع) و خدمت به خلق خداست

قم- امام جمعه قم اعتکاف را فرصتی الهی برای طهارت قلب، تقویت معنویت و تجدید بیعت با اهل‌بیت(ع) است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی عصر یکشنبه در جمع معتکفین نوجوان در مصلای قدس قم با اشاره به سابقه برگزاری اعتکاف در این شهر مقدس اظهار داشت: پیش از انقلاب اسلامی، مراسم اعتکاف در مسجد امام حسن عسکری (ع) محدود بود، اما پس از پیروزی انقلاب و با هدایت‌های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، این سنت الهی رونق گرفت و امروز شاهد حضور گسترده نوجوانان و جوانان در این مناسک معنوی هستیم.

وی با اشاره به اهمیت عبادات در نظام اسلامی افزود: امام خمینی (ره) فرمودند انقلاب ما صادر خواهد شد، نه از منظر نظامی بلکه از حیث معنوی، به این معنا که مردم به احکام الهی توجه کنند و آن‌ها را رعایت کنند و اعتکاف، نماز جمعه، عفاف و حجاب از برکات و دستاوردهای این نظام هستند.

تولیت آستان مقدس بانوی کرامت با بیان اینکه اعتکاف یادآور سنت الهی حضرت ابراهیم و اسماعیل (ع) در ساخت خانه خداست، گفت: خداوند به این بزرگواران مأموریت داد تا خانه‌اش را پاکیزه کنند و همان‌گونه که معتکفین امروز مهمانان خدا هستند و باید با طهارت و پاکی وارد خانه او شوند.

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر فرصت معنوی که خداوند برای معتکفین فراهم می‌کند، افزود: در ایام اعتکاف و ماه رمضان، انسان‌ها از دغدغه خوردن و آشامیدن فارغ می‌شوند و زمان خود را صرف راز و نیاز، قرائت قرآن و ذکر می‌کنند و این بهترین بستر برای تقویت رابطه معنوی با خداوند است.

وی همچنین جایگاه ولایت در عبادات را مورد توجه قرار داد و گفت: اعتکاف فرصتی برای تجدید عهد با اهل‌بیت (ع) و خدمت به خلق خداست، به طوری که دعاها و نیایش‌های معتکفین، سلاحی معنوی برای پیروزی اسلام و دفع شر دشمنان محسوب می‌شود.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) یاد و نام شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت و خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار نمونه‌ای بارز از ولایت‌مداری و معنویت بود که پس از شهادتش نیز مردم به او عشق می‌ورزند و مسیر الهی او را ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به سالروز رحلت حضرت زینب کبری (س) افزود: حضرت زینب (س) از کودکی در مسیر نشر معارف و دفاع از دین تلاش کرد و در صحنه کربلا و دوران اسارت، با خطبه‌های خود، ظلم و فساد بنی‌امیه را افشا و رسوا ساخت.

آیت‌الله سعیدی در پایان سخنان خود تصریح کرد: شما معتکفین امروز مهمانان خدا هستید و دعاهای شما برای پیروزی اسلام و دفع شر دشمنان، نقشی تأثیرگذار دارد؛ خداوند دشمنان انقلاب را از احمق‌ها قرار داده و توطئه‌های آنان نقش بر آب خواهد شد.

