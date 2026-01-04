به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی عصر یکشنبه در جمع معتکفین نوجوان در مصلای قدس قم با اشاره به سابقه برگزاری اعتکاف در این شهر مقدس اظهار داشت: پیش از انقلاب اسلامی، مراسم اعتکاف در مسجد امام حسن عسکری (ع) محدود بود، اما پس از پیروزی انقلاب و با هدایت‌های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، این سنت الهی رونق گرفت و امروز شاهد حضور گسترده نوجوانان و جوانان در این مناسک معنوی هستیم.



وی با اشاره به اهمیت عبادات در نظام اسلامی افزود: امام خمینی (ره) فرمودند انقلاب ما صادر خواهد شد، نه از منظر نظامی بلکه از حیث معنوی، به این معنا که مردم به احکام الهی توجه کنند و آن‌ها را رعایت کنند و اعتکاف، نماز جمعه، عفاف و حجاب از برکات و دستاوردهای این نظام هستند.



تولیت آستان مقدس بانوی کرامت با بیان اینکه اعتکاف یادآور سنت الهی حضرت ابراهیم و اسماعیل (ع) در ساخت خانه خداست، گفت: خداوند به این بزرگواران مأموریت داد تا خانه‌اش را پاکیزه کنند و همان‌گونه که معتکفین امروز مهمانان خدا هستند و باید با طهارت و پاکی وارد خانه او شوند.



آیت‌الله سعیدی با تأکید بر فرصت معنوی که خداوند برای معتکفین فراهم می‌کند، افزود: در ایام اعتکاف و ماه رمضان، انسان‌ها از دغدغه خوردن و آشامیدن فارغ می‌شوند و زمان خود را صرف راز و نیاز، قرائت قرآن و ذکر می‌کنند و این بهترین بستر برای تقویت رابطه معنوی با خداوند است.



وی همچنین جایگاه ولایت در عبادات را مورد توجه قرار داد و گفت: اعتکاف فرصتی برای تجدید عهد با اهل‌بیت (ع) و خدمت به خلق خداست، به طوری که دعاها و نیایش‌های معتکفین، سلاحی معنوی برای پیروزی اسلام و دفع شر دشمنان محسوب می‌شود.



تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) یاد و نام شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت و خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار نمونه‌ای بارز از ولایت‌مداری و معنویت بود که پس از شهادتش نیز مردم به او عشق می‌ورزند و مسیر الهی او را ادامه می‌دهند.



وی با اشاره به سالروز رحلت حضرت زینب کبری (س) افزود: حضرت زینب (س) از کودکی در مسیر نشر معارف و دفاع از دین تلاش کرد و در صحنه کربلا و دوران اسارت، با خطبه‌های خود، ظلم و فساد بنی‌امیه را افشا و رسوا ساخت.



آیت‌الله سعیدی در پایان سخنان خود تصریح کرد: شما معتکفین امروز مهمانان خدا هستید و دعاهای شما برای پیروزی اسلام و دفع شر دشمنان، نقشی تأثیرگذار دارد؛ خداوند دشمنان انقلاب را از احمق‌ها قرار داده و توطئه‌های آنان نقش بر آب خواهد شد.