۳۷۰۰ تن گوشت ماهی در خراسان جنوبی تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون، بیش از سه هزار و ۷۸۶ تن گوشت انواع ماهیان گرمابی، سردآبی و تیلاپیا در استان تولید شده است.

وی افزود: سهم ماهیان گرمابی شامل کپور، آمور و فیتوفاگ از این تولید سه هزار و ۳۹۵ تن، ماهیان سردآبی ۱۱۱ تن و تیلاپیا ۲۸۰ تن بوده است.

اسفندیاری با اشاره به تولید چهار هزار و ۸۳۰ تن ماهی در سال گذشته، گفت: در حال حاضر هزار و ۱۴۶ بهره‌بردار شیلاتی در استان مشغول به فعالیت هستند و پرورش ماهی در همین تعداد منبع آبی انجام می‌شود.

وی شهرستان قاینات را با تولید هزار و ۶۵۷ تن پیشتاز و شهرستان طبس را با ۵۶۲ تن در رتبه دوم تولید ماهی استان معرفی کرد، گفت: برداشت ماهیان گرمابی از آذر تا اسفند، ماهیان سردآبی از مهر تا اسفند و تیلاپیا در طول سال انجام می‌پذیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه سالانه بیش از چهار هزار و ۸۰۰ تن محصول شیلاتی در استان تولید می‌شود، افزود: حدود ۷۰ درصد از این محصولات به استان‌های دیگر از جمله خراسان رضوی، کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان صادر می‌شود.

اسفندیاری همچنین به وجود ۱۲ مزرعه پرورش ماهیان زینتی با ظرفیت نزدیک به دو میلیون قطعه و ۵۲ مزرعه پرورش زالوی طبی با تولید سالانه ۷۰۰ هزار نخ در استان اشاره کرد.

وی افزود: شناسایی ۱۲۶ منبع آبی غیرمتعارف با ظرفیت ایجاد ۲,۴۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده در استان انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از آغاز نخستین طرح آزمایشی پرورش ماهی خاویاری با مشارکت بخش خصوصی در بیرجند خبر داد و گفت: در قالب این طرح، ۲۰۰ قطعه بچه‌ماهی خاویاری در استخرهای دشت بجد رهاسازی شده که تولید گوشت سفید آن پس از ۳ سال و برداشت خاویار پس از حدود ۱۲ سال امکان‌پذیر خواهد بود.